Robbe dringt in Hotelzimmer ein

Von: APA/AFP

Tierische Überraschung für eine Urlauberin in einem Strandhotel in den Niederlanden: Als die Frau die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, entdeckte sie eine große, graue Kegelrobbe, die friedlich auf dem Boden döste. Das Hotel in Vlissingen im Süden des Landes alarmierte umgehend einen Tierschutzverein, der anschließend von einer “seltsame Szene” sprach: “Die Gäste standen etwas angespannt draußen und die völlig entspannte Robbe schlief drinnen.”

Der Eindringling sei aufgeweckt worden und habe darauf “ziemlich mürrisch” reagiert, berichtete der Tierschutzverein auf seiner Facebook-Seite weiter. Die Robbe sei in einen Spezialkorb verfrachtet und “an einem sicheren und ruhigeren Ort freigelassen worden”.

“Man denkt, man hat alles gesehen, und dann passiert so etwas”, sagte der Hotelangestellte Valentijn Damen lokalen Medien. Die betroffene Frau habe nach dem Vorfall nicht darum gebeten, das Zimmer zu wechseln. “Sie fand es ein faszinierendes Erlebnis”, berichtete Damen. “Heute ist ihr Geburtstag, und sie sagte, das sei doch ein tolles Geschenk.”