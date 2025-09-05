Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden
Seltene Haarfarbe verbindet

Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden

Freitag, 05. September 2025 | 08:00 Uhr
Rote Haare Wald Herbst
pixabay/Софи Форест
Von: APA/dpa

Tausende rothaarige Menschen aus aller Welt sind am Wochenende zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gekommen. Die Besucher der Redhead Days kämen aus über 80 Ländern, teilten die Macher des Festivals mit, das bereits zum 20. Mal organisiert wurde. Zum Programm in einem Park der niederländischen Großstadt gehören Musikauftritte, Partys, Rothaarigen-Speeddating, Spiele und kreative Aktivitäten. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz.

Seltene Haarfarbe verbindet

Die Haarfarbe verbinde die Besucher, sagte Initiator und Festivaldirektor Bart Rouwenhorst der Zeitung “Algemeen Dagblad”. “Man sieht sich ähnlich, sodass man sich wie eine Art Familie fühlt. Aber es gibt noch mehr, was verbindet, zum Beispiel die Erfahrungen aus der Kindheit, denn mit roten Haaren fällt man einfach auf. Vor allem, wenn man beispielsweise in Mexiko lebt, trifft man kaum andere Menschen mit roten Haaren.”

Nur zwei Prozent aller Menschen weltweit hätten rote Haare, berichtete die Zeitung. Die meisten davon lebten in nordeuropäischen Ländern. Den höchsten Anteil mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung gebe es in Schottland und Irland. Von den über 150 Genen, die die Haarfarbe bestimmten, gebe es nur ein einziges Gen, das einem Menschen rote Haare beschere, sagte der Molekularbiologe Manfred Kayser der Zeitung. Entsprechend selten komme die Haarfarbe vor.

“Viele Rothaarige schließen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder”, sagte Festivaldirektor Rouwenhorst. “Und es entstehen auch Beziehungen, aus denen dann wieder rothaarige Kinder geboren werden.”

