Schildkröte überquerte Autobahn in Frankfurt am Main

Von: APA/AFP

Eine Schildkröte hat in Frankfurt am Main im deutschen Bundesland Hessen mehrere Spuren einer Autobahn überquert und ist dabei unverletzt geblieben. Laut Polizei riefen Zeugen die Beamten Sonntagfrüh auf die A661. Die Schildkröte war auf einer Fahrspur in Höhe Heddernheim gesehen worden. Ein Streifenwagen machte sich auf den Weg, es musste jedoch nichts und niemand mehr gerettet werden. Die Schildkröte hatte die Fahrbahn unverletzt hinter sich gebracht.

Dabei überquerte sie mindestens drei Spuren, ohne erfasst zu werden. Ein Autofahrer hatte auf dem Standstreifen angehalten und hielt die Schildkröte bei Ankunft der Polizei in den Armen. Das auf den Namen Lucky getaufte Kriechtier wurde in ein Tierheim gebracht.