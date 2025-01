Schlaganfall innerhalb von Sekunden erkennen – mit einer App

Von: red

Einen Schlaganfall zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Dieser geht unter anderem mit einer veränderten Mimik einher. Veränderungen, die für Ersthelfer aber auch Fachkräfte manchmal nur schwer zu erkennen sind. Eine App fürs Smartphone erkennt diese Veränderungen in Sekunden und zeigt an, ob es sich um einen Schlaganfall handelt, oder nicht.

Ein neues mobiles Hilfsmittel

Zur Erkennung von Schlaganfällen setzten Rettungssanitäter und Klinikpersonal unter anderem auf Gesichts-Screenings. Die neue App ist dabei schneller und genauer als die aktuelle Technologie. Die App arbeitet mit einer Genauigkeit von 82 Prozent. „Wir haben ein einfaches Smartphone-Tool entwickelt, mit dem Rettungssanitäter sofort feststellen können, ob ein Patient einen Schlaganfall erlitten hat. So können sie das Krankenhaus informieren, bevor der Krankenwagen das Haus des Patienten verlässt“, erklärte Prof. Dinesh Kumar von der São Paulo State University.

Entscheidende Minuten

„Die Früherkennung eines Schlaganfalls ist entscheidend, da eine sofortige Behandlung die Genesungsergebnisse erheblich verbessern, das Risiko einer langfristigen Behinderung verringern und Leben retten kann“, so Kumar. „Da viele Schlaganfälle zu Hause passieren, besteht dringender Bedarf an benutzerfreundlichen Diagnosetools in Echtzeit.“

Bei einem Schlaganfall wird die Blutversorgung des Gehirns unterbrochen oder verringert. Das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Es entstehen Schäden im Gehirngewebe. Bereits die ersten Minuten nach einem Schlaganfall entscheiden darüber, ob diese Schäden irreversibel sind. Daher ist es so wichtig und entscheidend, den Anfall sofort zu erkennen und die entsprechenden Behandlungen einzuleiten.