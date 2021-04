Sekten strecken ihre Fühler aus

Die Pandemie macht viele Menschen hoffnungslos und einsam. Sekten wittern das Geschäft mit dem Leid von Menschen und strecken ihre Fühler nach ihren Opfern in den sozialen Netzwerken aus.

Was harmlos beginnt, kann bitter enden, ehe man es realisiert hat. Sekten greifen in der Krise nach fragilen Menschen und treiben ihr Unwesen. “Aussteiger”, die den Betrug wittern, werden unter Druck gesetzt. Mitglieder werden dazu angestiftet, andere Menschen in die Fänge der Sekte zu treiben. Hierfür werden auch die neuen Möglichkeiten der digitalen Vernetzung genutzt: Auf Facebook, Whatsapp, Instagram und Telegram werden die Tentakel ausgeworfen. Und wie so oft geht es um das liebe Geld…

Schaut rein und erfahrt mehr: