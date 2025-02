Spektakuläres Video: Satellit tritt in die Atmossphäre und verglüht

Von: mk

Wuppertal – Ein ausgedienter Satellit ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen verglüht.

Das Weltraumlagezentrum hatte die Polizei zuvor über den bevorstehenden Eintritt und die damit verbundene Verglühung des Satelliten informiert.

Einem Augenzeugen sind spektakuläre Aufnahmen geglückt. Wie man im Video sieht, gleiten die Brocken wie eine Formation aus Lichtern am Nachthimmel entlang und hinterlassen einen hellen Schweif.

Ein User auf Instagram spielt auf die Transformers-Reihe an und schreibt mit lachendem Tränensmiley: „Mein Name ist Optimus Prime und ich sende diese Botschaft an alle Autobots da draußen“

„Umweltverschmutzung kann so schön sein“, kommentiert hingegen ein anderer User.