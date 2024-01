Südtiroler sind Anhänger der Demokraten

Bozen – In diesem Jahr finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Auf der Seite der Demokraten scheint klar zu sein, dass Präsident Joe Biden wieder ins Rennen geht, um sein Amt zu verteidigen. Bei den Republikanern hatten zuletzt mehrere Kandidaten die Chance, in den Vorwahlen nach vorne zu kommen. Mit seinem Vorwahl-Sieg in Iowa könnte es aber auch wieder auf Donald Trump als Kandidat hinauslaufen.

Unabhängig von den Kandidaten, wollten wir wissen, welcher Partei in den USA euer Herz gehört. Bei einer Spontanbefragung zeigte sich, dass die Südtiroler Fans der Demokraten sind. 69 Prozent der über 2.000 Teilnehmer würden ihr Kreuz bei der Partei mit dem Esel als Wappentier machen. 31 Prozent sind hingegen Anhänger der Republikaner.

Im Kommentarbereich lagen die Meinungen darüber weit auseinander. Für @N. G. ist es klar: “Natürlich für die Demokraten! Die Republikaner stehen für die Todesstrafe, für liberale Waffengesetze, sind gegen Abtreibungen, Beschränkung der Rechte für Gewerkschaften usw. und sind damit völlig aus der Zeit gefallen. Da bekommt ‘konservativ’ eine völlig neue Bedeutung: Unfreiheit und Einschränkung! Trump an der Spitze: der Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker an sich zieht, setzt dem Ganzen dann die Krone auf!”

@andr meint: “Ich mag alle Parteien nur nicht Trump.”

Für @OH läuft es letztlich ebenfalls auf die die Personalien hinaus: “Garantiert schlägt mein Herz nicht für die Rentner-Riegen um Trump und Biden!!!! Der eine tut so, als ob er die Welt retten kann, und der andere muss sich darauf konzentrieren, noch geradeaus laufen zu können!!”