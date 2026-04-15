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Jugendlicher war allein unterwegs

Teenie in Norwegen stiehlt Bus und fährt nach Schweden

Mittwoch, 15. April 2026 | 07:00 Uhr
Bus
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Von: APA/dpa

Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte ein Transportunternehmen die Polizei am frühen Morgen kontaktiert, nachdem der Diebstahl bemerkt und der Bus dank Satellitenübertragung in Schweden geortet worden war.

Der Bub wurde den Angaben zufolge von der schwedischen Polizei in Gewahrsam genommen, Mitarbeiter des norwegischen Jugendamtes waren am Dienstagvormittag auf dem Weg nach Schweden, um ihn zu holen.

Jugendlicher war allein unterwegs

Wie Einsatzleiter Rune Isaksen dem Sender NRK sagte, war der Jugendliche allein unterwegs. Er habe sich demnach in Vestby, gut 40 Kilometer südlich von Oslo, hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von den schwedischen Kollegen gestoppt worden. Zu dem Motiv des 14-Jährigen gab es bisher noch keine Angaben.

Vor einigen Wochen sorgte ein ähnlicher Fall in Deutschland für Schlagzeilen. Ein 15-Jähriger hatte in Wiesbaden einen Bus gestohlen und damit seine Freundin zur Schule gefahren – im etwa 130 Kilometer entfernten Karlsruhe.

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