Tierrettung unter vollem Körpereinsatz

St. Lorenzen – Bis zum Hals war am Montagnachmittag ein Kalb in der Fraktion Ellen in St. Lorenzen in Fäkalien versunken. Zuvor war es auf einem Bauernhof in die Güllegrube gestürzt.

Die alarmierten Feuerwehrleute aus Montal konnten das Tier unter vollem Körpereinsatz behutsam und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.

Danach bekam das Kalb eine Dusche aus dem Löschschlauch.