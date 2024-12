Unglaublich, was Südtiroler Kräuter für euer Immunsystem im Winter tun können

Von: red

Südtirol – ein Paradies für Naturliebhaber – bietet nicht nur spektakuläre Berglandschaften, sondern auch eine Schatzkammer an Heilkräutern. Die saubere Luft und die unberührte Natur schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum dieser pflanzlichen Helfer, die seit Generationen für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften geschätzt werden.

Die Power-Kräuter Südtirols

Thymian, der in den Bergen Südtirols gedeiht, ist ein natürlicher Alleskönner: Er wirkt entzündungshemmend, lindert Husten und stärkt die Atemwege. Salbei, ebenfalls ein traditionelles Heilmittel, unterstützt das Immunsystem und kann als Tee Erkältungen vorbeugen. Johanniskraut bringt Licht in dunkle Wintertage, indem es sanft die Stimmung hebt und so Winterdepressionen entgegenwirkt.

Wo findet ihr diese Kräuter?

Viele dieser Schätze könnt ihr auf Kräuterwanderungen oder in speziellen Bergbauernläden entdecken. Die Kräuter werden dort oft nachhaltig gesammelt und verarbeitet, sodass ihr sicher sein könnt, reine Naturprodukte zu erhalten. Besucht zum Beispiel die Kräutergärten in den Dolomiten, die euch einen faszinierenden Einblick in die traditionelle Nutzung der Pflanzen geben.

So setzt ihr Kräuter ein

Die einfachste Möglichkeit, von der Kraft der Kräuter zu profitieren, ist ein heißer Tee. Ein Aufguss aus frischem Thymian wärmt euch durch und schützt vor Erkältungen. Salbei hilft besonders gut gegen Halsschmerzen. Auch als Öle oder Salben lassen sich diese Kräuter hervorragend nutzen, um die Haut zu pflegen oder Verspannungen zu lösen.