Wahl in Deutschland: Südtiroler favorisieren Olaf Scholz

Bozen – Am 26. September steht in Deutschland nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel eine Richtungswahl an. Drei Kanzlerkandidaten rechnen sich Chancen aus: Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Zuletzt hat sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Scholz und Laschet herauskristallisiert.

Einer Spontanbefragung auf Südtirol News zufolge favorisieren 49 Prozent der Teilnehmer Olaf Scholz als nächsten Kanzler. 31 Prozent wünschen sich Armin Laschet und 21 Prozent sprechen sich für Annalena Baerbock aus.

@Storch24 schreibt im Kommentarbereich: “Scholz, hat sich sehr viel von der Angela abgeguckt. Und so schlecht hat sie es die ganzen Jahre nicht gemacht. Den Leuten geht es doch sehr gut.”

@Sigo70 meint hingegen: “Ich kann mit allen drei nichts anfangen, muss aber auch zugeben, dass ich von keinem das Parteiprogramm kenne. Vom Gefühl her würde ich sagen eine Wahl zwischen Pest und Cholera.”

Ein ähnliches Statement macht @Saftl: “Warum isch do der Bart Simpson net aufgelistet?? 🤔 Sem wissat i wenigstens wos unkreizln.”