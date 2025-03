Warum einige Menschen glauben, dass die Erde flach ist

Von: red

Obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Erde eine Kugel ist, gibt es Menschen, die an eine flache Erde glauben. Ihre Argumente reichen von religiösen Überzeugungen über Misstrauen gegenüber Raumfahrtorganisationen bis hin zu persönlichen Beobachtungen. Doch warum sind sie davon überzeugt, und wer sind die bekanntesten Verfechter dieser Theorie?

Die Hauptargumente der Flacherdler

Ein häufig genannter Grund für den Glauben an eine flache Erde ist die wortwörtliche Interpretation religiöser Texte. In der Bibel finden sich Passagen, die von einer festen, unbeweglichen Erde sprechen, was einige Gläubige als Beweis für eine flache Welt ansehen. Besonders fundamentalistische christliche Gruppen in den USA berufen sich auf solche Stellen, um ihre Sichtweise zu untermauern.

Ein weiteres zentrales Argument ist das Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Regierungen. Viele Flacherdler glauben, dass Raumfahrtorganisationen wie die NASA gefälschte Bilder veröffentlichen und die wahre Form der Erde verschweigen. Sie behaupten, dass keine echten Fotos der Erde existieren und die Mondlandung eine Inszenierung war. Dieses Misstrauen geht oft mit generellen Verschwörungstheorien einher, die sich gegen die etablierten wissenschaftlichen Institutionen richten.

Ein drittes Argument basiert auf der persönlichen Wahrnehmung. Flacherdler sagen, dass die Erde für das menschliche Auge vollkommen flach erscheint, selbst aus großer Höhe. Sie argumentieren, dass Wasser sich auf einer Kugel krümmen müsste, was aber nicht beobachtet werden könne. Auch Experimente mit Horizonten oder der angeblichen Unveränderlichkeit von Gebäuden in der Ferne werden als Beweise angeführt. Einige behaupten, dass Flugrouten nicht mit einem kugelförmigen Modell der Erde übereinstimmen würden.

Bekannte Vertreter der Theorie

Zu den prominentesten Flacherdlern gehört Mark Sargent, der mit YouTube-Videos und Dokumentationen eine große Anhängerschaft gewann. Eric Dubay veröffentlichte das Buch The Flat Earth Conspiracy und argumentiert, dass die Kugelerde eine bewusste Täuschung sei. Auch der Rapper B.O.B. machte mit Tweets zur flachen Erde Schlagzeilen, ebenso wie der Basketballspieler Kyrie Irving, der später jedoch seine Aussagen zurücknahm.

Trotz erdrückender wissenschaftlicher Beweise glauben einige Menschen weiterhin an eine flache Erde. Ihre Überzeugungen basieren oft auf religiösen Interpretationen, Skepsis gegenüber offiziellen Institutionen oder persönlichen Beobachtungen. Während die Theorie in der breiten Gesellschaft kaum ernst genommen wird, bleibt sie in bestimmten Kreisen ein fester Bestandteil alternativer Weltanschauungen.