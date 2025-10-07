Was Kaffee ab 50 in eurem Körper verändert

Von: atav

Eine neue Studie zeigt: Wer ab 50 regelmäßig Kaffee trinkt, kann dem altersbedingten Muskelabbau aktiv entgegenwirken

Für viele beginnt der Tag erst mit einer dampfenden Tasse Kaffee. Doch was, wenn dieser Alltagsmoment nicht nur Energie spendet, sondern auch eure Gesundheit langfristig schützt? Genau das legen neue wissenschaftliche Erkenntnisse nahe: Kaffee könnte ein Schlüssel sein, um im Alter stark und mobil zu bleiben.

Was die Forschung herausfand

Zwischen 2011 und 2018 untersuchten Forscher die Gesundheitsdaten von rund 10.000 US-Amerikanern über 50 Jahren. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachjournal Frontiers in Nutrition. Das Ziel: Den Einfluss von Ernährungsgewohnheiten auf altersbedingte Erkrankungen besser zu verstehen.

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Menschen, die täglich Kaffee konsumieren, wiesen im Durchschnitt eine um 15 Prozent höhere Muskelmasse auf als jene, die auf das Getränk verzichten.

Kaffee gegen Sarkopenie

Die Entdeckung ist besonders relevant im Zusammenhang mit Sarkopenie – einer Erkrankung, die mit dem natürlichen Muskelabbau im Alter einhergeht. Weniger Muskelmasse bedeutet nicht nur eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Stürze, Frakturen und Pflegebedürftigkeit.

Laut den Forschern kann regelmäßiger Kaffeekonsum dieser Entwicklung entgegenwirken. Die Inhaltsstoffe des Kaffees – etwa Koffein und Antioxidantien – könnten dabei eine schützende Wirkung auf die Muskulatur haben.

Mehr als nur Kaffee: Was den Muskelaufbau im Alter noch unterstützt

Neben dem täglichen Kaffee spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Muskelabbau:

Proteinreiche Ernährung mit Lebensmitteln wie Eiern, Hülsenfrüchten und Fisch

Regelmäßige Bewegung, insbesondere Krafttraining

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ein generell aktiver Lebensstil

Doch Kaffee könnte – so die Studienautoren – ein einfacher, alltagsnaher Baustein sein, um die Gesundheit im Alter zu stärken.

Was heißt das für euch?

Wenn ihr über 50 seid und täglich euren Kaffee genießt, macht ihr offenbar schon vieles richtig. Die neue Forschung liefert einen weiteren Grund, dieses Ritual fortzuführen – diesmal im Namen eurer Muskelkraft.