Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Was Kaffee ab 50 in eurem Körper verändert
Mehr Muckis

Was Kaffee ab 50 in eurem Körper verändert

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 16:11 Uhr
Kaffee stärkt eure Muskeln – ab 50!
freepik
Schriftgröße

Von: atav

Eine neue Studie zeigt: Wer ab 50 regelmäßig Kaffee trinkt, kann dem altersbedingten Muskelabbau aktiv entgegenwirken
Für viele beginnt der Tag erst mit einer dampfenden Tasse Kaffee. Doch was, wenn dieser Alltagsmoment nicht nur Energie spendet, sondern auch eure Gesundheit langfristig schützt? Genau das legen neue wissenschaftliche Erkenntnisse nahe: Kaffee könnte ein Schlüssel sein, um im Alter stark und mobil zu bleiben.

Was die Forschung herausfand
Zwischen 2011 und 2018 untersuchten Forscher die Gesundheitsdaten von rund 10.000 US-Amerikanern über 50 Jahren. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachjournal Frontiers in Nutrition. Das Ziel: Den Einfluss von Ernährungsgewohnheiten auf altersbedingte Erkrankungen besser zu verstehen.

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Menschen, die täglich Kaffee konsumieren, wiesen im Durchschnitt eine um 15 Prozent höhere Muskelmasse auf als jene, die auf das Getränk verzichten.

Kaffee gegen Sarkopenie
Die Entdeckung ist besonders relevant im Zusammenhang mit Sarkopenie – einer Erkrankung, die mit dem natürlichen Muskelabbau im Alter einhergeht. Weniger Muskelmasse bedeutet nicht nur eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Stürze, Frakturen und Pflegebedürftigkeit.

Laut den Forschern kann regelmäßiger Kaffeekonsum dieser Entwicklung entgegenwirken. Die Inhaltsstoffe des Kaffees – etwa Koffein und Antioxidantien – könnten dabei eine schützende Wirkung auf die Muskulatur haben.

Mehr als nur Kaffee: Was den Muskelaufbau im Alter noch unterstützt
Neben dem täglichen Kaffee spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Muskelabbau:

  • Proteinreiche Ernährung mit Lebensmitteln wie Eiern, Hülsenfrüchten und Fisch
  • Regelmäßige Bewegung, insbesondere Krafttraining
  • Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ein generell aktiver Lebensstil

Doch Kaffee könnte – so die Studienautoren – ein einfacher, alltagsnaher Baustein sein, um die Gesundheit im Alter zu stärken.

Was heißt das für euch?
Wenn ihr über 50 seid und täglich euren Kaffee genießt, macht ihr offenbar schon vieles richtig. Die neue Forschung liefert einen weiteren Grund, dieses Ritual fortzuführen – diesmal im Namen eurer Muskelkraft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
113
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
51
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
40
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Kommentare
28
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Trauer und Bestürzung nach Tragödie in Glurns
Kommentare
28
Trauer und Bestürzung nach Tragödie in Glurns
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 