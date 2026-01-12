Weiteres Wattturnier in Rabland abgehalten

Von: Ivd

Rabland – Kürzlich fand im Restaurant Pizzeria „Laterne“ in Rabland ein weiteres Vorausscheidungsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Die Sieger der Vorausscheidung, Christine Gerstl aus Rabland und Hannes Gerstgrasser aus Partschins, sicherten sich die begehrten Finalkarten. Das Finale des „Südtiroler Wattkönigs“ findet am 9. Mai 2026 im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Das Tagblatt „Dolomiten“ ist Medienpartner. An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen unter www.wattkoenig.it beziehungsweise in den austragenden Gastbetrieben.