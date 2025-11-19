Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Wer ist Südtiroler Wattkönig?
Erstes Turnier in Rabland abgehalten

Wer ist Südtiroler Wattkönig?

Mittwoch, 19. November 2025 | 12:01 Uhr
Südtiroler Wattkönig startet: erstes Turnier in Rabland abgehalten
HGV
Schriftgröße

Von: Ivd

Rabland – Kürzlich fand im Restaurant „Cutraun“ in Rabland das erste Vorausscheidungsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Die Sieger der Vorausscheidung, Johann Kofler und Albert Margesin aus Rabland, sicherten sich die ersten begehrten Finalkarten. Das Finale des „Südtiroler Wattkönigs“ findet am 9. Mai 2026 im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Das Tagblatt „Dolomiten“ ist Medienpartner. An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen unter www.wattkoenig.it beziehungsweise in den austragenden Gastbetrieben.

