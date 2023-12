2023: Meran zieht Bilanz

Investitionen in Höhe von 8,5 Mio. Euro

Bozen – Auf der heutigen Pressekonferenz des Stadtrats, der letzten in diesem Jahr, haben Bürgermeister Dario Dal Medico und der Stadtrat für Finanzen und Vermögen Nerio Zaccaria die Gelegenheit genutzt, um eine Bilanz der im Jahr 2023 realisierten oder begonnenen Projekte zu ziehen.

“Seit Beginn der Legislaturperiode arbeiten wir sehr ernsthaft im Interesse der Stadt und ihrer Einwohnern. Wir sind uns der vielen Verpflichtungen bewusst, die noch vor uns liegen, aber auch, dass wir bisher viel erreicht haben, so dass wir einigermaßen zufrieden sind”, begann Dal Medico.

“Die im Haushaltsvoranschlag 2024-2026 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 8,5 Mio. Euro mögen für eine Stadt wie Meran nicht viel erscheinen”, so Stadtrat Zaccaria, “aber man muss bedenken, dass der Haushaltsvoranschlag nur die Investitionen ausweist, die mit Kapitaleinnahmen finanziert werden. Im Laufe des Jahres werden diese 8,5 Millionen Euro, die den Ämtern zur Verfügung gestellt werden, durch verschiedene Änderungen im Buchungsbeleg um weitere 30 Millionen aufgestockt. So war es auch im Jahr 2023: Im zu Ende gehenden Jahr haben wir weitere 31 Millionen Euro, genauer gesagt 31.742.000 Euro bereitgestellt, davon 27.383.000 Euro für Investitionen und 4,3 Millionen Euro zur Deckung der höheren laufenden Ausgaben”.

“Man muss auch bedenken”, fügte Zaccaria hinzu, “dass es im Laufe des Jahres viele Variablen gibt. Man denke nur an den Fall der Segantini-Schule: Die Wiederherstellung ihrer Nutzung nach den Vandalisakten hat die Gemeindekasse 300.000 Euro gekostet, während weitere 200.000 erforderlich waren, um mehrere gemeindeeigenen Einrichtungen vor der Gefahr von Legionellen zu schützen. Hinzu kamen Preisanpassungen für öffentliche Arbeiten und Lebensmittel für die Kantinen.

“Ein letzter Hinweis: Das Einheitliche Strategiedokument (ESD) enthält 51 verschiedene Projekte, von denen zwölf dem Schulbau gewidmet sind. Wir sind bereits dabei, Arbeiten im Wert von insgesamt 20 Millionen Euro zu planen”, so Zaccaria abschließend.