Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 3-Euro-Steuer auf in EU gelieferte “kleine Pakete”
Es werden Milliarden von Paketen in die EU geliefert

3-Euro-Steuer auf in EU gelieferte “kleine Pakete”

Freitag, 12. Dezember 2025 | 16:12 Uhr
Es werden Milliarden von Paketen in die EU geliefert
APA/APA/THEMENBILD/PHILIP STOTTER
Schriftgröße

Von: apa

Die EU-Finanzminister haben sich am Freitag in Brüssel auf die Einführung einer 3-Euro-Importsteuer auf kleine Pakete mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro geeinigt. Schlagend wird die neue Steuer ab 1. Juli 2026, sie wird nach Angaben des Rats der EU für 93 Prozent aller E-Commerce-Lieferungen in die EU fällig werden. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, künftig sollen alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sein.

Die Mitgliedsländer der EU hatten sich im November darauf verständigt, die derzeit geltende 150-Euro-Freigrenze abzuschaffen. Aufgrund von Vorbereitungen technischer Natur – vorgesehen ist der Aufbau einer digitalen Plattform zur Abwicklung – soll die neue Regelung aber erst 2028 angewendet werden. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Waren unter 150 Euro den regulären EU-Zollsätzen für Einzelprodukte unterliegen. 2024 kamen 91 Prozent aller E-Commerce-Importe in die EU mit einem Wert von bis zu 150 Euro aus China. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 4,6 Milliarden Päckchen in die EU importiert.

Der Handel begrüßt den vom EU-Rat gefassten Beschluss. “Es ist erfreulich, dass die EU das Problem erkannt hat und nun zumindest ein erstes Zeichen für mehr Fairness setzt”, sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich. Als Meilenstein für den europäischen Handel bezeichnete der Handelsverband den Beschluss. “EU-weit sind damit Mehreinnahmen von 13,8 Milliarden Euro möglich”, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Verbands. Allerdings fordert die Interessensvertretung weitere Verschärfungen gegenüber Plattformen wie Shein und Temu.

Nicht bis 2028 warten

Aufgrund der Paketflut nach Europa wollten die Minister nicht bis 2028 zuwarten, sondern bereits jetzt handeln. Der heutige Schritt folge der Zusage des Rates vom November, sich für eine “einfache, vorübergehende Lösung zur Erhebung von Zöllen auf solche Waren so bald wie möglich im Jahr 2026 einzusetzen”, hieß es. Die zollfreie Einfuhr kleiner Pakete führe zu “unlauterem Wettbewerb für EU-Verkäufer, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Verbraucher, einem hohen Betrugsaufkommen und Umweltbedenken”.

Konkret betroffen sind von der 3-Euro-Steuer alle Waren, die in die EU eingeführt werden und für die Nicht-EU-Verkäufer im EU-Einfuhrportal (IOSS) für Mehrwertsteuerzwecke registriert sind. Die Kommission werde regelmäßig prüfen, ob der Zollsatz auf Waren ausgeweitet werden sollte, die von nicht im IOSS registrierten Händlern in der EU verkauft werden, wurde versichert.

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
59
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
32
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Kommentare
25
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 