30. Internationale Almkäseolympiade in Galtür

Von: Ivd

Galtür – Eine Almkäseolympiade der Superlative – das war das Motto der diesjährigen Ausgabe des internationalen Wettbewerbs der besten Almkäse vergangenen Samstag in Galtür im Paznauntal. Zum runden Geburtstag der Veranstaltung konnte die Landjugend Galtür als Veranstalter alle Rekorde brechen: Noch nie gab es so viele teilnehmende Almen, noch nie wurden so viele Käse eingereicht: 160 Almen aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und aus Südtirol gingen mit knapp 400 Käsen ins Rennen.

Aus Südtirol nahmen 25 Almen mit rund 50 Käsen teil, 21 Produkte wurden für herausragende Qualität mit einer Medaille ausgezeichnet – ein sehr großer Erfolg, der die hohe Qualität der Südtiroler Almprodukte bestätigt.

Bertram Stecher, zuständig für den Bereich Almen und Hofkäsereien im Sennereiverband freut sich über den großen Erfolg der Südtiroler Almen. „Mit Daniela Gufler (Maseben Alm), Judith Lanz (Schliniger Alm) und Simon Gufler (Timmels Alm) haben wir gleich drei prämierte Sennen, die das erste Mal eine Almsennerei führen. Dies ist ein Zeichen für uns, dass die Ausbildung in die richtige Richtung geht“, so Stecher.

Ein wahrer Medaillenregen überkam das Langtauferer Tal im oberen Vinschgau. Alle vier Langtauferer Sennalmen wurden mit Sennerharfen ausgezeichnet: Birte Adomat und Josef Ladurner von der Kaproner Alm erhielten Gold für ihren Bergkäse und Silber für den Ziegenkäse mit Kräutern, Nadia Abart von der Melager Alm erhielt Silber für ihren Schnittkäse, Daniela Gufer, Maseben Alm und Karin Auer von der Grauner Alm bekamen jeweils Bronze für ihren Schnittkäse.

Zahlreiche Südtiroler Almen wurden mehrfach prämiert und viele konnten an ihre Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. So gab es gleich zweimal Gold für den Weichkäse und einmal Silber für den Schnittkäse von Elisabeth Haid /Prader Alm, einmal Gold für den Graukäse, einmal Silber für den Frischkäse mit Meisterwurz und einmal Bronze für den Zirmkäse von Johannes Hinteregger/ Kreuzwiesen Alm, Lüsen sowie je einmal Silber für den halbfetten Schnittkäse und den Schnittkäse mit Dill und grünem Pfeffer und einmal Bronze für den vollfetten Schnittkäse von Erich Schaffler/Obisell Alm Vernuer.

Über eine Auszeichnung konnten sich auch Johann Kafmann von der Hagner Alm in Welschnofen (Gold Kategorie Käse mit Zutaten und Bronze für den jährigen Bergkäse), Christian Leitner von der Äußeren Schwemmalm in Ulten (Silber für den Lagreinkäse), Judith Lanz von der Schliniger Alm (Silber Kategorie Vollfetter Schnittkäse und Bronze für den Chillikäse), Simon Gufler von der Timmels Alm im Passeiertal (Bronze Kategorie Vollfetter Schnittkäse) und Stephan Ilmer von der Rableid Alm im Pfossental (Bronze für den Schnittkäse mit Pfeffer) freuen.

In der 45-köpfigen Fachjury waren neben Fachleuten aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein, Andreas Österreicher und Bertram Stecher vom Sennereiverband Südtirol, Christian Peer von der Fachschule Fürstenburg Burgeis, sowie Ludwig Tschurtschenthaler von der BRIMI vertreten.

Prämierungssaison noch nicht abgeschlossen:

Bereits am kommenden Samstag, 5. Oktober 2024 findet an der Fachschule für Landwirtschaft Fürstenburg die 13. Südtiroler Almkäseverkostung statt. Hier stellen sich rund 50 Almen aus ganz Südtirol, dem Bezirk Landeck und Imst sowie dem Unterengadin mit ihrem Käse der Fachjury und dem Publikum. Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr. Sie ist für Interessierte frei zugänglich und es gibt für alle die Möglichkeit Almkäse zu verkosten und zu bewerten.