Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 30 Jahre Verbraucherzentrale Südtirol
Feier auf Schloss Maretsch

30 Jahre Verbraucherzentrale Südtirol

Mittwoch, 26. November 2025 | 11:30 Uhr
Feier 30 Jahre VZS
Verbraucherzentrale Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Am 25. November 2025 feierte die Verbraucherzentrale Südtirol im Bozner Schloss Maretsch ihr 30-jähriges Bestehen. Der Präsident der Verbraucherzentrale, Pepi Trebo, bedankte sich bei allen, die die VZS in diesen 30 Jahren begleitet und – nicht nur finanziell – unterstützt haben, „mit denen wir uns ausgetauscht haben, die mit uns Belange der Bürgerinnen und Bürger weitergetragen haben, oder mit denen wir manchmal auch – im Sinne unserer institutionellen Aufgaben – nicht ganz einer Meinung waren. Wir glauben: wo grundlegender Respekt herrscht, darf ohne Weiteres auch einmal gestritten werden“.

Die Feier war zugleich die Premiere eines Kurzfilms, der die ersten 30 Jahre der VZS Revue passieren ließ. Wie auch im Film dargestellt, hat die Verbraucherzentrale Südtirol in diesen 30 Jahren über 1 Million Anfragen von Verbraucher bearbeitet, und konnte über 27 Millionen Euro wieder in die Taschen der Konsument fließen lassen.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die Auszeichnung der jener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die VZS von Anfang an oder für viele Jahre begleitet haben.

Anstelle von Geschenken wurden die auf der Feier für die Vinzenzgemeinschaft gesammelten Spenden von der VZS verdoppelt: so kamen für diese insgesamt 1.020 Euro zusammen. Ein herzliches Dankeschön an die großzügigen Gäste, die zu dieser Summe beigetragen haben.

„Welche neue Herausforderungen und Themen uns in Zukunft bewegen werden, lässt sich heute nur vermuten. Doch eines ist sicher: Am Ende des Tages sind wir alle Verbraucher und Verbraucher. Und als solche froh, wenn wir uns darin nicht allein gelassen wissen.“ schließt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer ab.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
28
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
27
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 