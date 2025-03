350 Teilnehmerinnen beim zwölften Treffpunkt Frau in der Wirtschaft

Von: mk

Bozen – Gestern fand im MEC – Meeting & Event Center des Four Points by Sheraton in Bozen der bereits zwölfte Treffpunkt Frau in der Wirtschaft statt. Die Veranstaltung des WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, stand heuer unter dem Motto Female Empowerment. 350 Frauen nahmen daran teil.

Der diesjährige Treffpunkt Frau in der Wirtschaft widmete sich dem Thema Female Empowerment. Darunter versteht man den Prozess, Frauen mit den notwendigen Ressourcen, Möglichkeiten und dem Selbstvertrauen auszustatten, um ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Die Veranstaltung wurde von Handelskammerpräsident Michl Ebner eröffnet, der in seinen Grußworten betonte: „Die Handelskammer Bozen hat die Initiative Frau in der Wirtschaft ins Leben gerufen, um Frauen durch Information, Weiterbildung und die Möglichkeit zum Networking zu stärken. Highlight der Initiative ist der Treffpunkt Frau in der Wirtschaft.“

Anschließend begrüßte die WIFI-Direktorin Christine Platzer die 350 Teilnehmerinnen: „Der Treffpunkt Frau in der Wirtschaft ist eine wertvolle Gelegenheit für Frauen aus allen Branchen, sich Impulse von Expertinnen zu holen und neue Kontakte zu knüpfen.“

Die Liechtensteiner Unternehmerin, Trainerin und Podcasterin Leonie Gehler hielt einen Vortrag zum Thema „Was bringt mich in die Stärke?“. Sie betonte, dass das Mindset und die richtigen Prioritäten entscheidend für den Erfolg sind. Weiters präsentierte sie nützliche Tools und Techniken für eine bessere Selbstorganisation. Ein Schwerpunkt ihres Vortrags war zudem die authentische Positionierung für mehr Sichtbarkeit. Abschließend gab sie den anwesenden Frauen wertvolle Tipps, wie sie sich in männlich dominierten Feldern behaupten können.

Daniela Bonetti, renommierte Trainerin und Co-Autorin des Bestsellers „Leadership al Femminile”, sprach über weibliche Stärken und deren Schattenseiten. Sie hob hervor, wie wichtig es ist, sich des eigenen Potenzials bewusster zu werden und die eigene weibliche Seite zu pflegen. Bonetti gab wertvolle Tipps, wie Frauen sich sowohl beruflich als auch privat voll entfalten können. Zudem stellte sie Strategien vor, um tägliche Herausforderungen zu meistern und Ziele leichter zu erreichen.

Anschließend diskutierten Johanna Santa Falser, Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen, Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats für weibliches Unternehmertum der Handelskammer Bozen, und die beiden Vortragenden in einer offenen Gesprächsrunde mit den Teilnehmerinnen über das Thema Female Empowerment.

Der Austausch von Ideen und Erfahrungen ging anschließend weiter beim Business-Networking, ein wichtiger Teil des Treffpunkts Frau in der Wirtschaft. Die Teilnehmerinnen konnten nicht nur neue Perspektiven gewinnen, sondern auch Beziehungen knüpfen, die über den Abend hinausgehen.