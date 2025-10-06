485.000 Euro flossen in diesen Hang

Von: luk

Bozen – Im Auftrag der Agentur Landesdomäne haben Arbeiter der Firma Unirock S.r.l. im Juni damit begonnen, den Hang oberhalb des Rehabilitationszentrums in der Fagenstraße zu sichern. Nach einem Projekt und unter der Bauleitung von Adriano Fragiacomo wurden 1000 Quadratmeter Metallgitternetze und 300 Laufmeter Steinschlagschutzzäune angebracht, fasst der verfahrensverantwortliche Direktor der Agentur Landesdomäne Albert Wurzer zusammen.

“Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen wurde der Steinschlagschutz für die Bevölkerung erhöht”, betont der zuständige Landesrat Luis Walcher: “Das Steinschlagrisiko ist jetzt so weit verringert, dass die Parkplätze hinter dem Rehazentrum wieder genutzt werden können und auch der Eingang zum Bunker gesichert ist, der somit wieder von Schulklassen besucht werden kann.”

Ende September konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. In diese Maßnahmen wurden 485.000 Euro Landesmittel investiert.