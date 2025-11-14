Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 59 Mio. Euro für Neubau der Hotelfachschule “Ritz”
"Für die Ausbildung im Gastgewerbe zukunftsweisend"

59 Mio. Euro für Neubau der Hotelfachschule “Ritz”

Freitag, 14. November 2025 | 15:25 Uhr
Progetto Ritz
LPA/Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Die Landesregierung hat am 14. November auf Vorschlag von Landesrat Christian Bianchi das Raumprogramm und den wirtschaftlichen Kostenrahmen für den Neubau der Landeshotelfachschule “Cesare Ritz” in Meran genehmigt. Die “Ritz” ist die einzige italienischsprachige Schule in diesem Bereich in Südtirol.

Für Landesrat Bianchi ist das “ein konkreter Schritt hin zu einer moderneren, effizienteren und nachhaltigeren Schule.” “Die ‚Cesare Ritz‘ ist eine anerkannte Bildungseinrichtung und verdient Räume, die der Qualität ihrer Ausbildung entsprechen. Schulen sind für unser Ressort eine absolute Priorität, und diese Investition zeigt das deutlich”, betont Bianchi.

Die 1958 gegründete und seit 2002 als gleichgestellte Schule anerkannte “Ritz” bildet seit Jahrzehnten Fachkräfte für Hotellerie und Tourismus aus. Mit dem Umzug der Landesberufsschule “G. Marconi” ins neue Gebäude in Untermais im Schuljahr 2025/26 werden die Räume in der Karl-Wolf-Straße 44 vollständig für die “Cesare Ritz” genutzt. Damit kommen umfangreiche Modernisierungs- und Umbauarbeiten in Gang. Der Unterricht soll während der gesamten Bauzeit am bisherigen Standort im ehemaligen “Böhler”-Gebäude weiterlaufen.

Das im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes (WFDL) 206-208  vorgesehene Projekt basiert auf einer Machbarkeitsstudie, die die pädagogischen Bedürfnisse und den städtischen Kontext untersucht hat. Es umfasst einen Neubau mit Mensa und überdachtem Parkplatz. Zudem sollen die Außenräume neu gestaltet werden. Auch das Schülerheim wird abgerissen und neu aufgebaut. Zudem wird das bestehende Schulgebäude saniert. Insgesamt wird das Land voraussichtlich rund 59 Millionen Euro in das Vorhaben investieren.

“Jetzt können wir zuversichtlich die nächsten Schritte setzen”, sagt Bianchi. “Dieses Projekt stärkt nicht nur die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler, sondern auch das gesamte Bildungsangebot im Land und die Wettbewerbsfähigkeit des Südtiroler Hotel- und Tourismussektors”, ist der Landesrat überzeugt. Mit diesem Beschluss bekräftige das Land sein Engagement für ein hochwertiges Schulsystem, das Tradition und Innovation verbinde und jungen Menschen moderne Lernräume für die Zukunft biete.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Burggrafenamt

Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
70
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
57
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
55
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
47
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Grausam: Sie bezahlten für Schüsse auf Frauen und Kinder
Kommentare
30
Grausam: Sie bezahlten für Schüsse auf Frauen und Kinder
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 