600 „Dates“ beim Job-Speed-Dating 2024

Am 22. März am Campus der unibz

Bozen – Am Freitag, den 22. März findet das Job Speed Dating 2024 (www.jobspeedating.it) am Campus der unibz im Stadtzentrum statt. Im Rahmen des beliebten und bewährten Veranstaltungsformats treffen Studierende und Absolvent:innen auf dem Bozner Campus mit Unternehmen und Institutionen zusammen, die auf der Suche nach neuen Talenten und Fachkräften sind. Die vom Praktika- und Jobservice der Freien Universität Bozen organisierte Initiative bietet allen, die auf der Suche nach einer interessanten beruflichen Perspektive oder einem Praktikumsplatz in Südtirol sind, die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen, aus denen sich konkrete Arbeitsbeziehungen entwickeln können.

An der diesjährigen Ausgabe nehmen 54 Unternehmen und 130 Bewerberinnen und Bewerber teil, die sich für rund 600 Bewerbungsgespräche vorgemerkt haben. Die Medien sind herzlich eingeladen, um 14.30 Uhr auf dem Campus Bozen, Universitätsplatz 1, Fotos und Interviews zu machen. Anmeldung unter press@unibz.it.