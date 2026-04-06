800 Kinder machen „SKIDS – The Snow Festival“ zum Winter-Highlight in Sterzing

Von: luk

Sterzing/Rosskopf – Eine Woche voller Emotionen, Bewegung und unvergesslicher Momente hat Sterzing erneut in ein Zentrum des internationalen Nachwuchsskisports verwandelt: Bei idealen Bedingungen ging am Rosskopf die vierte Ausgabe von „SKIDS – The Snow Festival“ erfolgreich über die Bühne.

Rund 800 Kinder aus 88 Skiclubs und 10 Nationen sorgten für eine beeindruckende Kulisse – und brachten neben ihren Skiern vor allem eines mit: Begeisterung, Teamgeist und pure Freude am Wintersport. Bereits ab Mittwoch war die besondere Atmosphäre spürbar, als die ersten Trainingsläufe den Auftakt zu einem Event bildeten, das weit über den sportlichen Wettkampf hinausgeht.

Einzug, Emotionen und gelebte Gemeinschaft

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Gemeinschaft. Nach weiteren Trainingseinheiten wurde die Sterzinger Altstadt am Nachmittag zur Bühne für den traditionellen Einzug der Vereine. Mit viel Kreativität, Musik und Energie präsentierten sich die Teams einem begeisterten Publikum. Den „Style Award by Energia Pura“ sicherte sich der ASV Gossensass mit selbst gestalteten Rennanzügen und einem eindrucksvollen Auftritt. Für die passende Stimmung sorgten DJ Crouch und die Jugendkapelle Sterzing.

Sportlicher Ehrgeiz trifft pure Freude am Skifahren

Am Freitag folgte mit dem Riesenslalom der sportliche Höhepunkt des Festivals. Die jungen Athletinnen und Athleten zeigten beeindruckende Leistungen – doch im Mittelpunkt stand mehr als die Zeit: Es war die sichtbare Freude am Skifahren, die diesen Tag prägte. Spannende Rennen, großer Einsatz und strahlende Gesichter machten den Bewerb zu einem besonderen Erlebnis.

Auch abseits der Piste wurde einiges geboten: Bei der Pasta-Party am Stadtplatz, den „High5-Games“ und einem mitreißenden Seilziehbewerb wurde gemeinsam gefeiert und angefeuert. In einem packenden Finale setzte sich der Skiclub Tscherms gegen den ASV Vinschger Oberland durch und sicherte sich ein attraktives Sommer-Erlebnispaket in Sterzing und am Rosskopf.

Erlebnispreise mit nachhaltigem Mehrwert

Bei der Siegerehrung am Abend wurde deutlich, worum es bei SKIDS wirklich geht: In der Kategorie U8 wurden alle Kinder ausgezeichnet – ganz im Sinne von „Dabei sein ist alles“.

In den Klassen U10 und U12 setzten sich Lilly Schiestl (WSV Hippach), Oskar Cecchini (ASKILL Livigno), Eva Smejkal (TSV Tutzing) und Sebastiano De Martin (Sciclub Auronzo) durch. Die jeweils fünf Bestplatzierten dürfen sich auf ein zweitägiges Skicamp im Hotel Schneeberg Family & Spa Resort mit Weltcup-Athleten freuen.

Für die älteren Kategorien U14 und U16 geht es für die Top Drei zu einem dreitägigen Sommercamp in die Mölgg Dolomites Residence in St. Vigil – inklusive Konditions- und Mentaltraining sowie einer Highline-Erfahrung im X Adrenaline Adventure Park. Als Sieger gingen Sonja Wimmer und Stefan Lehenauer (Skiclub Schlotterer Hallein) sowie Agnese Bortolomiol und Nicolò Alberti (Sciclub 18) hervor.

Finale voller Energie und Teamgeist

Den krönenden Abschluss bildete am Samstag der spektakuläre Team-Paralleltorlauf. Mit unglaublicher Energie und Begeisterung sorgten die Kinder für eine mitreißende Atmosphäre am Rosskopf. Den Sieg holte sich das Team aus Garmisch, das sich über eine Reise zum Weltcup-Rennen nach Alta Badia inklusive Blick hinter die Kulissen freuen darf.

In der Gesamtwertung der Vereine setzte sich der Skiclub Schlotterer Hallein aus Österreich vor dem Sci Club 18 aus Cortina und dem Falconeri Skiteam aus Trient durch. Der Siegerverein darf sich über einen zweitägigen Teamtag im Rahmen des Skiweltcups am Kronplatz freuen – inklusive Training und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen.

Große Vorbilder ganz nah

Für zusätzliche Inspiration sorgte der belgische Weltcupathlet Sam Maes, der sich viel Zeit für den Nachwuchs nahm, Trainingseinheiten leitete und seine Erfahrungen weitergab. Vier junge Talente wurden zudem speziell ausgezeichnet und in ein Förderprogramm aufgenommen.

So viele strahlende Kinder, Eltern und Trainer zu sehen, macht all die Arbeit mehr als wert“, resümiert Sabrina Tavella vom Organisationskomitee. Präsident Manfred Mölgg ergänzt: „Ein großer Dank gilt allen Vereinen, Partnern und Sponsoren – ohne sie wäre dieses Festival nicht möglich. Wir sind stolz darauf, die große Begeisterung zu sehen und bleibende Erinnerungen zu schaffen.“