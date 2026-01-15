Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ab Februar niedrigere Preisgrenze für russisches Öl
Preisdeckel für russisches Öl

Ab Februar niedrigere Preisgrenze für russisches Öl

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 14:54 Uhr
Preisdeckel für russisches Öl
APA/APA/AFP/OLGA MALTSEVA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Künftig gilt eine niedrigere Preisobergrenze für russisches Öl. Der sogenannte Ölpreisdeckel wird zum 1. Februar nach einem im vergangenen Sommer beschlossenen neuen Mechanismus auf 44,10 US-Dollar (37,85 Euro) pro Barrel (159 Liter) abgesenkt, wie die EU-Kommission mitteilte. Derzeit liegt die Grenze bei 47,60 US-Dollar pro 159-Liter-Fass.

Der Preisdeckel für russisches Öl gilt für den Verkauf von russischem Öl in Drittstaaten wie Indien, China oder die Türkei und wurde 2022 von der EU gemeinsam mit den USA und Japan, Kanada und Großbritannien eingeführt. Die Obergrenze ist eine der Sanktionen, mit denen der Westen auf den von Moskau begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Sie soll unter anderem dafür sorgen, dass Russland nicht von Preisanstiegen für Öl profitiert und damit seine Kriegskasse füllen kann.

Während einige Länder einen niedrigen Preisdeckel fordern, befürchteten andere zuletzt ungerecht große Nachteile für heimische Schifffahrtsunternehmen, wenn der sogenannte Ölpreisdeckel zu stark gesenkt werde. Als Kompromiss wurde im Sommer vereinbart, die Preisobergrenze regelmäßig anzupassen, sodass sie langfristig nicht mehr als 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. In einem ersten Schritt wurde sie von derzeit 60 auf 47,60 US-Dollar pro Barrel reduziert.

Nun erfolgte die erste Senkung nach dem neuen Mechanismus. Die Preisdeckel wird von der Kommission alle sechs Monate überprüft. Außerordentliche Überprüfungen sind möglich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
77
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
44
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
42
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
40
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 