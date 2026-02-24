Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Airpods stoppen draußen Wiedergabe: Ohrerkennung prüfen
Die automatische Ohrerkennung schaltet Airpods jeweils ein oder aus

Airpods stoppen draußen Wiedergabe: Ohrerkennung prüfen

Dienstag, 24. Februar 2026 | 11:49 Uhr
Die automatische Ohrerkennung schaltet Airpods jeweils ein oder aus
APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Manchmal stoppt die Wiedergabe? Und das, obwohl die weißen Ohrstöpsel im Ohr stecken und genug Strom haben?

Das kann an der automatischen Ohrenerkennung der Airpods liegen, berichtet das IT-Fachportal “Heise online”. Die Ohrstöpsel prüfen nämlich ab Werk, ob sie richtig im Ohr sitzen und schalten sich automatisch ein – oder eben aus.

Sonnenlicht kann die Sensoren irritieren

Bei zu lockerem Sitz könne es sein, dass die für die Erkennung genutzten Infrarotsensoren von Sonnenlicht erreicht werden. Das sorge dann für die ungewollte Pause – das Gerät denkt dann, es sei nicht im Ohr.

Die einfachste Lösung: Die automatische Ohrerkennung in den Einstellungen der Airpods abschalten.

Auto-Ohrerkennung abschalten: So funktioniert’s

Dazu tippt man auf das kleine “i”-Symbol neben dem Namen der Airpods in den Bluetooth-Einstellungen. Im folgenden Menü wird der Schieber bei “Automatische Ohrerkennung” nach links geschoben. Fertig, aus.

Achtung: Dann läuft die Musik weiter, wenn man die Airpods aus dem Ohr nimmt.

Alternativer Rat der “heise”-Experten: Kleine Silikonhüllen aus dem Zubehörhandel über die Ohrstöpsel ziehen. Die sorgen dann für besseren Halt im Ohr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
121
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
51
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
48
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
„Tirol lebt”
Kommentare
23
„Tirol lebt”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 