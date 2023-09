Alle Südtiroler Märkte auf einen Blick

Bozen – Wann findet der Jahrmarkt in Glurns oder in Innichen statt? Wann der Wochenmarkt in Neumarkt oder Völs am Schlern? Die Wanderhändler im Wirtschaftsverband hds haben eine neue App entwickelt, die als Wegweiser für Kunden und Gäste auf der Suche nach Südtiroler Märkten dient. Das neue Projekt sowie alle Funktionen der neuen App wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

„Der Handel auf öffentlichen Flächen ergänzt den stationären Handel in Dörfern, Städten und Ortszentren, bringt neue Kunden in die Orte und erhöht das touristische Angebot – ist also eine wichtige Ergänzung für die lokalen Wirtschaftskreisläufe in unseren Orten“, betont hds-Direktorin Sabine Mayr.

„Mit der neuen App ist es möglich, alle wichtigen Informationen über Märkte in Südtirol zu erfahren. In Südtirol zählen wir über 500 Wanderhändler, die jährlich in rund 80 Gemeinden 200 traditionsreiche und vielfältige Märkte abhalten“, erklärt der Präsident der Wanderhändler im hds, Andreas Jobstreibizer.

Bisher gab es einen Marktkalender auf Papier und in einer Onlineversion, der bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt war, weil er übersichtlich und handlich alle Informationen zu den Südtiroler Märkten zusammenfasste. „Nun machen wir aber einen Schritt weiter und schaffen mit der neuen App ein benutzerfreundlicheres Instrument, erklärt Jobstreibizer.

Mehr als die Hälfte der Südtiroler Haushalte kauft regelmäßig auf Märkten ein. Ein Drittel der Händler verkauft vorwiegend Lebensmittel, Obst und Gemüse, zwei Drittel sind auf Bekleidung, Schuhe und sonstige Produkte spezialisiert. Mit rund zwei Beschäftigten je Betrieb ist der Wanderhandel ausgesprochen kleinstrukturiert und familienbasiert.

„Ein Besuch unserer traditions- und facettenreichen Märkte, die auch den Fleiß der Wanderhändler und ein Stück Kultur unseres Landes zum Ausdruck bringen, lohnt sich“, unterstreicht Jobstreibizer abschließend.

Die Vorstandsmitglieder der Wanderhändler im hds, die das Projekt unterstützt haben: Präsident Andreas Jobstreibizer, Roberta Dall’Ara, Günther Tarneller, Elisabeth Biendl, Philipp Sparber, Werner Straudi, Oscar Chiericato, Ines Sozzi, Manuel Reiterer und Manuel Bertacche.