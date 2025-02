Amazon streicht wichtige Kindle-Funktion

Von: luk

Bozen – Amazon ändert die Nutzungsbedingungen für Kindle-Nutzer: Ab dem 26. Februar 2025 wird die Möglichkeit entfallen, gekaufte E-Books über den PC herunterzuladen und per USB-Kabel auf Kindle-Geräte zu übertragen. Diese Funktion war besonders für Nutzer wichtig, die ihre digitale Bibliothek sichern oder Bücher für andere Lesegeräte umwandeln wollten, so die Verbraucherschützer in Südtirol.

Die Änderung wurde ohne breite Ankündigung eingeführt und betrifft alle Kindle-Kunden. Wer seine Bücher noch als Backup speichern möchte, sollte dies bis zum Stichtag erledigen. Danach bleibt nur noch der direkte Download auf Kindle-Geräte über WLAN oder die Nutzung der Kindle-App.

Bei Problemen mit Online-Käufen bietet das Europäische Verbraucherzentrum Italien kostenlose Unterstützung. Nutzer können sich unter info@euroconsumatori.org oder über das Schlichtungsportal www.onlineschlichter.it informieren.