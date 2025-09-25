Amazon zahlt 2,5 Milliarden in Rechtsstreit um Prime-Abos

Von: APA/Reuters

Der Online-Händler Amazon zahlt 2,5 Mrd. Dollar, um einen Rechtsstreit mit der US-Handelsbehörde FTC wegen des Vorwurfs der unrechtmäßigen Anwerbung von Prime-Kunden beizulegen. 1,5 Milliarden Dollar sollen in einen Fonds zur Entschädigung von Prime-Abonnenten fließen, wie die FTC am Donnerstag mitteilte. Amazon räume im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten ein. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

Teil des Vergleichs ist, dass Amazon eine “klare und auffällige” Schaltfläche schaffen muss, mit der Kunden ein Prime-Abonnement ablehnen können. Zudem muss der Kündigungsprozess vereinfacht werden. Der Entschädigungsfonds soll etwa 35 Millionen Verbrauchern zugutekommen.

Streit um Lockangebote

Amazon hatte US-Kunden mit einer Prime-Probemitgliedschaft und dem Angebot kostenloser Lieferungen am selben Tag gelockt. Der FTC zufolge stellte das Unternehmen aber nicht deutlich genug klar, dass Nutzer ohne ausdrückliche Kündigung automatisch in die kostenpflichtige reguläre Mitgliedschaft zum Preis von monatlich 14,99 Dollar übernommen werden. Außerdem gestalte der Konzern die Kündigung überzogen kompliziert, so der Vorwurf.