Baubeginn am Kreisverkehr Marlinger Brücke zur Optimierung der Radwege

Von: mk

Marling – Im Rahmen der Bauarbeiten zur Radweganbindung Vinschgau–Marling–Bozen sowie zur Errichtung einer neuen Fahrradrampe am Kreisverkehr Marlinger Brücke kommt es in den kommenden Monaten zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der Radinfrastruktur und der Verkehrssicherheit. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten und ersucht, die entsprechende Beschilderung zur Verkehrsführung und Fahrgeschwindigkeiten zu beachten.

Folgende Bauphasen und Verkehrsregelungen sind geplant: Ab 2. Februar 2026 wird die Baustelle am Kreisverkehr eingerichtet. Dabei wird der südseitig gelegene Rad- und Fußweg auf der Brücke sowie die Grüninsel im Kreisverkehr besetzt. Der Rad- und Fußverkehr wird auf den nordseitig gelegenen Gehsteig verlegt, eine entsprechende Beschilderung gewährleistet eine sichere Querung der Kreuzung. Der motorisierte Verkehr wird in dieser Phase noch nicht beeinträchtigt.

Ab 9. Februar 2026 beginnen die eigentlichen Bauarbeiten an der Brücke. Bis 22. Februar bleibt die Führung des Fuß- und Radverkehrs wie zuvor beschrieben aufrecht. Für den motorisierten Verkehr ergeben sich tagsüber keine Änderungen. In den Nachtstunden (von 19.00 bis 6.00) finden Arbeiten direkt im Bereich des Kreisverkehrs statt; der motorisierte Verkehr wird in dieser Zeit mittels Ampelregelung über den Kreuzungsbereich geführt.

Für den Zeitraum vom 23. Februar bis zum 15. März 2026 ist die dritte Bauphase vorgesehen. Während dieser Phase wird der Rad- und Fußverkehr wieder über die Südseite der Brücke geführt. Von 16. März bis zum voraussichtlichen Bauende am 3. April 2026 erfolgt die Führung des Rad- und Fußverkehrs wiederum über den nordseitig gelegenen Gehsteig. Für den motorisierten Verkehr bleibt die nächtliche Ampelregelung bis zum Abschluss der Bauarbeiten aufrecht; tagsüber sind keine Einschränkungen vorgesehen.

Projektträger ist die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, welche die Firmenvereinigung Erdbau GmbH, Hofer Tiefbau GmbH. und Goller Bögl GmbH. Mit den Bauarbeiten beauftragt hat. Die Bauleitung übernimmt Ing. Giorgio Giralt, welcher auch die Projektierung durchführte. Die Projektkosten betragen insgesamt ca. 5,5 Mio. Euro. Die Fertigstellung der gesamten Bauarbeiten ist für Herbst 2027 angedacht. Das Projekt wird zur Gänze über Mittel des Mobilitätsressorts der Autonomen Provinz Bozen finanziert.