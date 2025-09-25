Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Amazon zahlt 2,5 Mrd. Dollar in Verfahren um Prime-Abo
Streit um Lockangebote für Amazon Prime

Amazon zahlt 2,5 Mrd. Dollar in Verfahren um Prime-Abo

Donnerstag, 25. September 2025 | 20:02 Uhr
Streit um Lockangebote für Amazon Prime
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der US-IT-Konzern Amazon zahlt in den USA 2,5 Mrd. Dollar, um einen Prozess um seinen Abo-Dienst Prime zu beenden. Die US-Behörde FTC warf dem Online-Händler vor, Kunden mit dem Website-Design manipuliert zu haben, damit sie Prime-Abos abschließen und nicht kündigen. Der Prozess zur Klage hatte diese Woche begonnen. Amazon drohten potenziell noch höhere Zahlungen, wenn Geschworene den Konzern schuldig befunden hätten.

Von dem Geld sollen 1,5 Mrd. Dollar (rund 1,28 Mrd. Euro) an schätzungsweise 35 Millionen geschädigte Prime-Kunden ausgeschüttet werden, wie die FTC mitteilte. Hinzu kommt eine Strafzahlung von einer Milliarde Dollar. Amazon wurde zudem verpflichtet, die Konditionen für Abschluss und Kündigung der Prime-Abonnements klar darzustellen.

Amazon: Kein Schuldeingeständnis

In einer Amazon-Stellungnahme hieß es, der Konzern und seine Manager hätten immer das Gesetz befolgt und mit der Einigung könne man sich wieder auf das Geschäft konzentrieren. Das Unternehmen betont zugleich, dass mit dem Vergleich kein Schuldeingeständnis verbunden gewesen sei – und größtenteils keine Änderungen an den aktuellen Abläufen rund um Prime-Abos erforderlich seien. Amazon sei zwar zuversichtlich gewesen, sich vor Gericht durchzusetzen, aber habe sich den Prozess und möglicherweise jahrelange Berufungsverfahren ersparen wollen.

In den USA kostet eine Prime-Mitgliedschaft aktuell 139 Dollar pro Jahr oder 14,99 Dollar monatlich. Für Amazon ist das ein wichtiges Instrument zu Kundenbindung: Prime-Abonnenten kaufen durch den für sie kostenlosen Versand häufiger ein und haben auch Zugriff auf andere Dienste wie Musik- und Videostreaming.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
103
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
66
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
44
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
36
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Kommentare
31
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 