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Apple-Chef Tim Cook tritt ab

Apple bekommt neuen Chef: Ternus löst Cook ab

Montag, 20. April 2026 | 23:23 Uhr
Apple-Chef Tim Cook tritt ab
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
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Von: APA/AFP/Reuters

An der Spitze des US-Techriesen Apple gibt es einen Wechsel. Anfang September gibt Vorstandschef Tim Cook seinen Posten auf, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nachfolger des 65-Jährigen wird demnach Apple-Manager John Ternus. Cook wird den Angaben zufolge den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen. “Es war das größte Privileg meines Lebens, Vorstandschef von Apple zu sein und mit der Leitung eines so außergewöhnlichen Unternehmens betraut worden zu sein”, sagte Cook.

Er hatte 2011 die Nachfolge des erkrankten Apple-Mitgründers Steve Jobs angetreten, der wenige Monate später im Alter von 56 Jahren starb. Der US-Technologiekonzern hatte kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. Apple-Produkte wie der Mac-Computer, das iPhone, die Apple Watch und das iPad genießen bei vielen Nutzern Kultstatus.

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