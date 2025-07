Apple bietet 150 Mio Dollar für Formel-1-Rechte in den USA

Apple hat Geschmack an Formel 1 gefunden

Von: APA/Reuters

Apple will sich einem Medienbericht zufolge die Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA sichern. Der iPhone-Hersteller habe dafür ein Gebot von mindestens 150 Millionen Dollar (128,39 Mio. Euro) pro Jahr für die Rennen ab 2026 abgegeben, berichtete die Nachrichten-Website “Business Insider” am Freitag unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Apple sei der führende Bieter und stehe kurz davor, den Zuschlag zu erhalten.

Hintergrund sei, dass der bisherige Rechteinhaber ESPN, der zu Walt Disney gehört, das Angebot voraussichtlich nicht überbieten werde. Die Exklusivitätsfrist von ESPN für eine Vertragsverlängerung mit der Formel 1 war einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge im Februar abgelaufen. Stellungnahmen von Apple, der Formel 1 oder deren Eigentümer Liberty Media lagen zunächst nicht vor. Zuletzt hatte Apple mit dem Formel-1-Film “F1: The Movie” mit Brad Pitt in der Hauptrolle Erfolg, der den Daten von IMDb Box Office Mojo zufolge bis Freitag weltweit mehr als 300 Millionen Dollar einspielte.