Arge Alp: Archivleitende diskutierten Perspektiven der Digitalisierung

Bregenz – Seit 1976 treffen sich die Leiterinnen und Leiter der Archive der Mitgliedsländer der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer Arge Alp zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Eingebunden sind zudem Baden-Württemberg und Zürich. Auf Einladung des Vorarlberger Landesarchivs standen bei einem Treffen kürzlich in Bregenz Perspektiven der Digitalisierung auf dem Programm. Das Staatsarchiv des Kantons Zürich berichtete über seine Erfahrungen beim Einsatz künstlicher Intelligenz. Das Staatsarchiv des Kantons St. Gallen stellte seinen fortschrittlichen neuen Online-Lesesaal vor.

Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis begrüßte die Konferenzteilnehmenden, die im Landhaus in Bregenz tagten und bedankte sich für die engagierte Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. “Das Vorarlberger Landesarchiv profitiert sehr von diesen Kontakten”, unterstrich Landesarchivar Ulrich Nachbaur den Stellenwert der Arge Alp. Dazu gehört unter anderem ein fachliches Austauschprogramm zwischen den Archiven. Vorarlberg entsendet heuer noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Chur, St. Gallen und Zürich, um sich über Fragen der Digitalisierung zu informieren und auszutauschen.

Arge Alp: Es begann in Tirol

1972 schlossen sich Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, Südtirol, Tirol, Vorarlberg bei einem Treffen in Mösern (Tirol) zur Arbeitsgemeinschaft Alpenländer zusammen, der sich auch St. Gallen, Tessin und Trentino anschlossen. Die Arge Alp hat sich das Ziel gesetzt, gemeinsame Anliegen und Problemstellungen auf ökologischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet zu behandeln. 1976 trafen sich in Tirol erstmals auch Vertreter von Archiven der Arge Alp-Länder zum Erfahrungsaustausch. Ging es zunächst darum, die Arge Alp “geschichtlich zu untermauern”, stehen heute Fachfragen im Vordergrund. Die Arge Alp-Archive haben das Landesarchiv Baden-Württemberg und das Staatsarchiv des Kantons Zürich assoziiert. Zudem gehört dem Kreis mit dem Stiftarchiv St. Gallen auch ein nicht-staatliches Archiv an. Das Vorarlberger Landesarchiv war von Beginn an engagiert. Nach 1982, 1990, 2003 und 2015 richtete es die Tagung zum fünften Mal aus.

Mehr Informationen zur Arge Alp gibt es im Web unter www.argealp.org