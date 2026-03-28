Athesia Gruppe stärkt den Bereich Rundfunk

Von: mk

Bozen – Nach intensiven Gesprächen und sorgfältigen gemeinsamen Überlegungen übernimmt die Athesia Gruppe 50 Prozent der Anteile der Funkhaus Südtirol GmbH sowie die RMI GmbH und die RMS GmbH. Der entsprechende Vorvertrag wurde in diesen Tagen unterzeichnet.

Für Athesia ist dieser Schritt eine konsequente Weiterentwicklung: Seit langer Zeit hält die Unternehmensgruppe schon 50 Prozent der Anteile an der Funkhaus Südtirol GmbH, zu der die privaten Radiosender Südtirol 1 und Radio Tirol gehören. Seit 2018 ergänzt zudem der italienische Privatsender Radio Dolomiti das Portfolio der Athesia Gruppe im Rundfunkbereich.

„Gemeinsam mit der Geschäftsführung der Funkhaus Südtirol GmbH haben wir uns seit geraumer Zeit mit organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Weiterentwicklungen beschäftigt“, erklärt Michl Ebner, CEO der Athesia Gruppe. Angesichts tiefgreifender Veränderungen in der Mediennutzung und steigender Anforderungen an den Medienmarkt sei es entscheidend, das lokale Medienangebot nachhaltig zu stärken und Synergien bestmöglich zu nutzen mit dem Ziel, verschiedene Kanäle verlässlich mit vertrauenswürdiger Information und attraktiven Programminhalten zu versorgen.

Vor diesem Hintergrund wurde gemeinsam mit den Gesellschaftern von RMI und RMS entschieden, die Tätigkeiten im Bereich Medien in der Athesia Gruppe zu konzentrieren.

Der Mitgesellschafter Winfrid Zuegg bleibt in seiner Funktion, während Karl Kleinrubatscher im Lauf des heurigen Jahres eine geordnete, administrative Übergabe gewährleisten wird. Die Programmleitung bleibt in den bewährten Händen von Heiner Feuer, der gleichzeitig seine Erfahrung auch als Mitglied im Verwaltungsrat gemeinsam mit Georg Ebner einbringen wird.

Südtirol 1 und Radio Tirol zählen seit Jahren zu den etabliertesten privaten Rundfunksendern mit der größten Reichweite in Südtirol und genießen zusammen mit dem Nachrichtenformat von RMI ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Auch künftig soll, so Georg Ebner, Bewährtes fortgeführt und das Medienangebot gemeinsam weiterentwickelt werden. Durch eine enge interne Zusammenarbeit will die Athesia Gruppe weiterhin ein Garant für vertrauenswürdige und zuverlässige Information bleiben – und damit gerade in Zeiten von unüberschaubarer Informationsflut und zunehmenden Fake-News ein verlässlicher Anker für die Bevölkerung in Südtirol sein.