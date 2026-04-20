Attraktivität des Urlaubsortes weiter stärken

Von: mk

Sexten – Vor kurzem hat im Haus der Berge die Jahresversammlung der Ortsgruppe Sexten des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes, Fragen zur Mobilität und Mitarbeiterunterbringung sowie das Zusammenspiel zwischen Tourismus, Gemeinde, Landwirtschaft und Aufstiegsanlagen.

HGV-Ortsobmann Peter Karadar betonte, dass es nach dem Ende der Wintersaison gelte, den Blick nach vorne zu richten und die Attraktivität der Betriebe und des Ortes weiterzuentwickeln. Entscheidend seien dabei eine gute Zusammenarbeit mit allen Partnern vor Ort und das gemeinsame Ziel, Sexten als Urlaubsdestination zu stärken. Karadar dankte der Drei Zinnen AG für die hochwertigen Infrastrukturen und die gute Beschneiung, die wesentlich zur erfolgreichen Wintersaison beigetragen hätten. Zugleich hob er die Bedeutung der Landwirtschaft als wichtigen Partner auf Augenhöhe hervor und sprach sich für ein faires und kooperatives Miteinander aus.

Karadar verwies darauf, dass Sexten als Straßendorf besondere Herausforderungen habe und es wichtig sei, sowohl für Gäste als auch für Einheimische gute Lösungen zu finden. Auch der Gemeindeentwicklungsplan müsse so gestaltet werden, dass er den Betrieben Perspektiven eröffne.

HGV-Bezirksobmann Thomas Walch informierte über aktuelle Schwerpunkte auf Bezirks- und Landesebene. Er verwies auf die positive Sichtbarkeit Südtirols im Zusammenhang mit Olympia sowie auf die damit verbundenen Investitionen in die Mobilitätsinfrastruktur.

HGV-Direktor Raffael Mooswalder ging auf aktuelle verbandspolitische Themen ein. Er sprach über die Diskussion rund um die Tourismuszonen, über Maßnahmen gegen Wildcampen und touristische Kurzzeitvermietung, über die HGV-Arbeitgebermarke „JOIN future hospitality“ und über die Notwendigkeit der Errichtung von Mitarbeiterunterkünften.

Bürgermeister Thomas Summerer dankte den Betrieben für ihre Leistungen und betonte, dass der Tourismus für Sexten der wichtigste Wirtschaftszweig sei und wesentlich zur Lebensqualität im Ort beitrage. Als aktuelle Themen auf Ortsebene nannte Summerer die Mobilität, die Verbesserung der Bushaltestellen und das Gemeindeentwicklungsprogramm.

TV-Präsident Walter Holzer hob die Bedeutung der Zusammenarbeit im Dorf hervor und plädierte für ein gutes Miteinander zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Auch die verstärkte Nutzung regionaler Produkte könne einen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung, zum Zusammenhalt im Ort und zur Verkehrsreduktion leisten. Mark Winkler, Geschäftsführer der Drei Zinnen AG, stellte aktuelle Entwicklungen und geplante Investitionen in den Aufstiegsanlagen vor.

Zusätzliche Impulse lieferte Manuela Pattis mit einem Vortrag zum Thema „Was China uns über Innovation und Hotellerie von morgen zeigt“ und Bezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner informierte über aktuelle Dienstleistungen des HGV.