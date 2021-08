Auch kleine Gesten machen den großen Unterschied

Bozen – In diesen Tagen hat die SEAB auf die Papierkörbe auf den Talferwiesen sympathische Aufkleber angebracht, die darauf hinweisen, dass recycelbare Materialien, wie z.B. Getränkedosen, Glas- oder Plastikflaschen nicht in den Straßenkübel hineingehören. Diese Materialien sollten getrennt, an einer der über 400 städtischen Ökoinseln entsorgt werden.

“Es scheint selbstverständlich, aber auch kleine Gesten können einen großen Unterschied machen und zum Umweltschutz beitragen: Diese Materialien sind recycelbar, und wenn man sie auf korrekte Weise entsorgt, können sie wieder verwendet werden. Wenn sie hingegen achtlos in einen Straßenpapierkorb hineingeschmissen werden, vermischen sie sich mit dem Restmüll und müssen dementsprechend als Restmüll behandelt werden. Außerdem werden so die Papierkörbe schnell überfüllt“, informiert die Umweltstadträtin der Gemeinde Bozen, Chiara Rabini.

Wie wertvoll die Talferwiesen für die Freizeitaktivitäten der Bozner sind, merkt man an der Vielzahl der Besucher, die sich dort jeden Tag aufhalten, um einen Spaziergang zu machen, zu joggen oder einfach um dort Freunde zu treffen.

„Entlang der Talfer sind etwa 60 Müllkübel positioniert, diese werden in den Sommermonaten zwei Mal täglich entleert. An den besonders stark frequentierten Tagen werden die Müllkübel schnell überfüllt und dann sind zusätzliche Entleerungen notwendig. Deshalb appellieren wir an die Besucherinnen und Besucher, ihre recycelbaren Materialien bei den Ökoinseln getrennt zu entsorgen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz und auch zur Erhaltung der Sauberkeit unserer wunderschönen Naherholungszone zu leisten“, erklärt SEAB-Präsident Kilian Bedin.

Diese Initiative ist ein weiterer Teil der Sensibilisierungskampagne, die SEAB im Frühjahr gemeinsam mit der Gemeinde Bozen ins Leben gerufen hat, um daran zu erinnern dass jeder noch so kleine Beitrag zählt.