Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > August: Tourismus verzeichnet leichtes Minus
1,2 Mio. Ankünfte und 5,9 Mio. Übernachtungen

August: Tourismus verzeichnet leichtes Minus

Freitag, 05. September 2025 | 11:56 Uhr
Von: luk

Bozen – Im August 2025 werden laut Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 1.230.156 Ankünfte (-3,1 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres) und 5.919.758 Übernachtungen (-1,9 Prozent) verzeichnet.

Der größte Anteil an Übernachtungen entfällt auf die Gäste aus Italien (48,7 Prozent), der zweitgrößte Anteil auf die Gäste aus Deutschland (34,6 Prozent).

31,4 Prozent der Übernachtungen wurden im Pustertal getätigt. Die Gemeinde mit den meisten Übernachtungen im August ist, wie bereits im Juli, Kastelruth (264.775 Übernachtungen). Die Daten sind als vorläufig zu betrachten, sie werden am 23.09.2025 aktualisiert.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

