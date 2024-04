Ausflug ins Herz von Europa

Bozen – Mitte März organisierte die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund eine Dreitagesfahrt nach Straßburg mit Besuch des Europäischen Parlaments und Treffen mit EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann.

Zum zweiten Mal nach sechs Jahren wurde diese Dreitagesfahrt nach Straßburg der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund wieder ausgetragen und so reisten 40 Personen in Begleitung der Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher. ins Herz von Europa. Auf dem Programm standen die Städte Straßburg und Freiburg. Während die Gruppe in Freiburg, mit seinem mittelalterlichen Stadtzentrum und seinem beeindruckenden Münster, in die Vergangenheit eintauchte, konnte sie sich in Straßburg vor allem einen Eindruck von der aktuellen Politik machen.

Im Europäischen Parlament erwartete sie eine Einführung in die Funktion, Struktur und Organisation der EU im Allgemeinen und des Parlaments in Straßburg im Besonderen. Zudem konnte sie im großen Plenarsaal einer Sitzung folgen, bei der unter anderem EU- Parlamentarier Herbert Dorfmann gerade eine Rede zum Thema „Tierschutz und Tiertransporte“ hielt. Abgerundet wurde der Besuch dieser Stadt mit einer Bootstour, die der Gruppe die Entwicklung Straßburgs in den letzten 20 Jahrhunderten aufzeigte.

Auf einen „Ratscher“ mit Herbert Dorfmann

Schließlich trafen sich die Teilnehmer noch mit Herbert Dorfmann zum gemeinsamen Mittagessen. Dabei hatten sie die Möglichkeit, dem Südtiroler EU-Parlamentarier Fragen zu stellen und ihre Anliegen vorzubringen. „Mir ist es sehr wichtig, auch außerhalb vom strengen Reglement im Parlament einen geselligen Rahmen für lockere Gespräche zu schaffen“, betonte Herbert Dorfmann und ergänzte: „Mir ist auch bewusst, dass die EU-Politik räumlich und oft auch thematisch weit weg scheint. Genau aus diesem Grund sind mir solche Treffen so wichtig.“

Seine zugängliche Art entlockte den Senioren politische und persönliche Fragen: So wurden unter anderem allseits präsente Themen wie Bär und Wolf, leistbares Wohnen und Digitalisierung diskutiert.

Hinweis auf Europawahlen im Juni 2024

Zum Abschluss dieses interessanten Treffens und netten Austauschs dankte Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher Herbert Dorfmann für seine Bereitschaft, der Gruppe einen Einblick ins EU-Parlament und in den Alltag eines EU-Parlamentariers zu geben. Außerdem verwies sie auf die Europawahlen im Juni dieses Jahres und forderte dazu auf, Herbert Dorfmann wieder zu unterstützen, da er sich in den vergangenen Jahren sehr stark eingesetzt und einiges weitergebracht hat.