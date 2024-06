Auszeichnung für die ESG-Identität der Volksbank

Von: luk

Bozen – Gegenstand der von ETicaNews durchgeführten Studie ist die Messung und Bewertung der Integrated Governance, d.h. die Einführung von Nachhaltigkeitsstrategien und -praktiken im Unternehmen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz in Mailand vorgestellt, die Einblicke in aktuelle ESG-Themen wie künstliche Intelligenz, Data Management und Supply Chain gab.

Das Ergebnis der in diesem Jahr zum neunten Mal durchgeführten Studie ist der ESG Identity Corporate Index, der erste quantitative Index, der die ESG-Identität eines Unternehmens misst. Der Index bewertet nicht die Ergebnisse nachhaltigen Handelns, sondern die im Vorfeld definierten Maßnahmen und Prozesse, die es dem Unternehmen ermöglichen, nachhaltig zu agieren. Unter ESG-Identität versteht man „die Gesamtheit der charakteristischen Elemente eines Unternehmens, die – ausgehend vom Unternehmenszweck – seine operative Struktur (Governance) prägen, so dass das Unternehmen, durch die Art und Weise, wie es in Bezug auf Nachhaltigkeit denkt (ESG-Unternehmenskultur) und kommuniziert, die ESG-Kohärenz und Konsistenz seines Marktangebots erreicht“. ESG.ICI (einst IGI) wurde 2016 im Rahmen des von ETicaNews und TopLegal geförderten Integrated Governance Observatory mit den wissenschaftlichen Partnern Nedcommunity, Methodos und Morrow Sodali gegründet. Es ist das dritte Jahr, in dem die Volksbank an dieser Bewertung teilnimmt.

Die Bedeutung von Integrated Governance

Integrated Governance beschreibt die Entwicklung einer Governance-Kultur sowie von Governance-Praktiken und Prozessen. Ziel ist es, bei der Entwicklung von Strategien neben den wirtschaftlichen Faktoren auch alle ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) und alle Formen der Wertschöpfung, die das Vermögen eines Unternehmens ausmachen, zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristige Maßnahmen, sondern um einen mittel- bis langfristigen Prozess.

„Für uns ist die regelmäßige Teilnahme an dieser Bewertung ein wichtiges Instrument, um unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess im ESG-Bereich zu überprüfen: Eine solide Governance im Unternehmen ist grundlegend für die ganzheitliche Integration von Nachhaltigkeit in die Strategie“, sagt Manuela Miorelli, Leiterin Nachhaltigkeit der Volksbank.