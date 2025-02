Baltische Staaten an europäisches Stromnetz angeschlossen

Von: APA/AFP

Die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland sind “erfolgreich” an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Dies sei eine “großartige Nachricht”, sagte der litauische Präsident Gitanas Nauseda am Sonntag vor Journalisten in Vilnius. Die drei Staaten hatten ihre Netze am Samstag von Russland abgekoppelt. Nun sind sie über Polen mit dem europäischen Stromnetz verbunden.

Die drei Baltenländer hatten bereits 2018 beschlossen, ihre Energie-Leitungen mit dem europäischen Stromnetz zu synchronisieren. Sie bekamen dafür finanzielle Hilfe zugesagt. Die Vorbereitungen dauerten mehrere Jahre, nun wurde der Schritt vollzogen.

Politisches Signal an Putin

Die Abkopplung vom russischen Netz wird vor allem als politisches Signal an Kreml-Chef Wladimir Putin gewertet. Den Bezug von russischem Strom und Gas hatten die Balten bereits nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gestoppt, ihr Netz war aber noch mit Russland verbunden.

Lettland, Litauen und Estland waren bis 1991 Teil der Sowjetunion. Seitdem ist ihr Verhältnis zu Russland von Misstrauen geprägt.