Investitionen in Nachhaltigkeit und Innovation

Banken startklar für die neuen begünstigten Unternehmensfinanzierungen

Montag, 02. Februar 2026 | 10:56 Uhr
Bozen – Unternehmen in Südtirol können ab dem 2. Februar 2026 neue Landesförderungen für nachhaltige und innovative Investitionen beantragen. Die entsprechenden Sondermaßnahmen, die von der Landesregierung Ende 2025 beschlossen wurden, werden in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Bankinstituten, Kapitalanlagegesellschaften und den lokalen Garantiegenossenschaften abgewickelt.

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung kommt den lokalen Bankinstituten zu, die in enger Abstimmung mit dem Land und den lokalen Garantiegenossenschaften Confidi Südtirol und Garfidi Kreditgarantie Südtirol die Antragsstellung und Abwicklung für die Unternehmerinnen und Unternehmer übernehmen. Die Förderungen richten sich an Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sowie an größere Betriebe, so genannte Mid-Cap-Unternehmen mit bis zu 3.000 Beschäftigten, einschließlich landwirtschaftlicher Betriebe. Voraussetzung sind ein Unternehmenssitz oder eine aktive Betriebsstätte in Südtirol. Diese neue Förderschiene steht zudem Sozialunternehmen offen. Die Sondermaßnahme tritt am 2. Februar 2026 in Kraft und gilt für Finanzierungen, die bis einschließlich 31. Juli 2030 zugesagt werden.

Gefördert werden Kreditlinien in Form von Chirografar-Darlehen mit einer maximalen Laufzeit bis zu zehn Jahren für nicht begonnene Investitionen. Diese müssen sich auf Investitionen in Nachhaltigkeit und Innovation beziehen und sich auf einen Wert zwischen 30.000 Euro und 500.000 Euro belaufen mit einem Zinsbeitrag von Seiten des Landes von 2,5 Prozent für die ersten zwei Jahre. Investitionen, die sich über diesem Betrag bewegen, werden nur bis zur Spanne von 500.000 Euro vom Land gefördert, darüber hinaus gelten für das Unternehmen die günstigen Zinskonditionen der Bank und die Garantieleistung bis zu 80 Prozent. Diese zinsbegünstigten Finanzierungen werden variabel auf der Grundlage des Drei-Monats-Euribor vergeben und erhalten eine Garantieleistung von 80 Prozent. Diese Garantieleistung erfolgt durch die Garantiegenossenschaften, Confidi oder Garfidi mit oder ohne Gegengarantie des Zentralen Garantiefonds bzw. mittels Garantie des Zentralen Garantiefonds.

„Diese Maßnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung und Diversifizierung der Südtiroler Unternehmenslandschaft, indem innovative und nachhaltige Investitionen gezielt gefördert werden“, so Landesrat Philipp Achammer.

Die Banken und Kapitalanlagegesellschaften, welche die Unternehmen dabei proaktiv in der Umsetzung unterstützen, sind: Raiffeisenkassen und Raiffeisen Landesbank Südtirol, Raika Ritten, Raika St. Martin, Südtiroler Sparkasse und Südtiroler Volksbank, Cassa Rurale Val di Fiemme, BTS Banca Trentino Südtirol sowie die Kapitalanlagegesellschaft Euregio Plus.

