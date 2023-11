Bauernjugend entdeckt Italiens Norden

Bozen – Vom 17. bis 19. November begaben sich 42 Mitglieder der Südtiroler Bauernjugend gemeinsam auf eine Reise nach Piemont, um die lokale Kultur und Landwirtschaft zu erkunden.

Bereits entlang der Route machte die Gruppe am Freitag ihren ersten Halt beim SAME Werk in Treviglio, einer Traktorfabrik, die täglich rund 100 Traktoren für Marken wie Same, Deutz-Fahr, Hürlimann und Lamborghini herstellt. Die Teilnehmer besichtigten das Historische Archiv und Museum und erhielten eine Führung durch die Produktionslinien. Anschließend führte die Reise zum Familienbetrieb Durando, der seit 1630 Haselnüsse und Weinreben im Herzen von Portacomaro, einer kleinen Stadt im Monferrato bei Asti, anbaut. Hier erwartete die Teilnehmer ein kulinarisches Erlebnis mit hausgemachten Spezialitäten und Weinen. Die Familie Durando gewährte Einblicke in ihre Haselnusswerkstatt, wo jeder seine eigene Haselnuss-Kakao-Creme herstellen durfte.

Nach einer zweistündigen Fahrt erreichte die Gruppe das Zentrum von Turin. Nach dem Check-in im Hotel genossen die Teilnehmer ein gemeinsames Abendessen und hatten die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.

Wein und Trüffel: Die Schätze des Piemonts

Am nächsten Morgen besuchte die Gruppe die Kellerei Conterno Fantino im Herzen des Piemont-Gebiets. Dort verkosteten die Teilnehmer vier verschiedene Weine und erfuhren mehr über die Herstellung und Geschichte der Rebsorten Nebbiolo, Barbera, Dolcetto und Chardonnay. Das Mittagessen fand im Restaurant “Lostu Monforte D’Alba” statt, wo sie typisch piemontesische Küche probierten. Anschließend besuchte die Gruppe den berühmten Trüffelmarkt in Alba, wo die Trüffelfinder ihre Kostbarkeiten zum Verkauf anboten, begleitet von zahlreichen Ständen mit köstlichen Trüffel-Delikatessen.

Italiens Reisregion

Vor der Rückreise am dritten Tag besichtigte die Gruppe den Reisbetrieb “Riso Buono” in Casalbeltran. Dort erhielten die Teilnehmer Einblicke in die Reisproduktion und lernten mehr über den Anbau und die Sorten des Reises. Abschließend genoss die Gruppe ein Menü, mit dabei auch ein Risotto aus der Gegend, bevor sie am Sonntagabend mit vielen neuen Eindrücken und Freundschaften nach Südtirol zurückkehrte.