Bei Schloss Maretsch entsteht das Haus des Weins

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Wein erhält ein neues Zuhause – passend mitten in den Weinbergen im Herzen Bozens. Das Haus des Weins entsteht in einem Nebengebäude von Schloss Maretsch; mit einer Firstfeier wurde der erste Abschnitt von Umbau und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes abgeschlossen.

Schon vor Jahren ist das Projekt eines Hauses des Weins auf den Weg gebracht worden, in der einstigen Kutschenremise von Schloss Maretsch aus dem 17. Jahrhundert hat man das geeignete Gebäude dafür gefunden. „Es ist durch seine Geschichte sowie seine Lage in den Weinbergen und zugleich mitten in Bozen ideal“, so Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein, das das Projekt vorantreibt und hier auch seinen neuen Sitz finden wird.

Bevor es so weit ist, wird das rund 400 Jahre alte Nebengebäude von Schloss Maretsch umfassend saniert und für seinen neuen Zweck umgebaut. „Wir legen viel Wert darauf, die historische Substanz zu erhalten, sie zu restaurieren und ein identitätsstiftendes Gebäude für den Südtiroler Wein zu schaffen“, erklärte Egon Kelderer, der für Umbau und Sanierung verantwortlich zeichnet.

So entstehen auf rund 300 Quadratmetern mehrere Veranstaltungs- und Verkostungsräume, ein Weinlager sowie im ersten Ober- und Dachgeschoss die Büros für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konsortiums Südtirol Wein, der Dachorganisation der Südtiroler Weinwirtschaft. „Damit schaffen wir ein zeitgemäßes, den Bedürfnissen der Weinwirtschaft entsprechendes Arbeitsumfeld und bieten dem Südtiroler Wein zugleich eine ihm gebührende Bühne“, so Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein.

Die Firstfeier markiert den Abschluss der ersten Phase des komplexen Umbaus und der Sanierung des bis dato kaum genutzten und daher von Grund auf renovierungsbedürftigen Nebengebäudes von Schloss Maretsch. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten am neuen Sitz der Südtiroler Weinwirtschaft Ende des Jahres. „Dann werden wir mit dem Haus des Weins endlich ein Zuhause für den Südtiroler Wein geschaffen haben, das dessen wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung gerecht wird“, so Konsortiums-Präsident Andreas Kofler.