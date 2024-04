Beiträge für Film- und Fernsehproduktionen genehmigt

Bozen – Heute hat die Landesregierung die Maßnahmen zugunsten der Film- und Fernsehproduktionen in Südtirol in den Jahren 2024-2026 genehmigt.

Auf Vorschlag von Wirtschaftslandesrat Marco Galateo hat die Landesregierung heute die Fördermaßnahmen für Film- und Fernsehproduktionen in Südtirol für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 genehmigt. Besonderes Augenmerk wurde auf Kurzfilme und einige Anpassungen gelegt, die auf eine kontinuierliche Verbesserung des Förderinstruments abzielen.

“Mit großer Genugtuung bestätigen wir die Erneuerung der Förderungen für Filmproduktionen und setzen damit eine Linie fort, die sich seit Jahren bewährt hat”, sagt Landesrat Galateo.

Ziel des 2010 eingerichteten Filmfonds ist es, die Filmindustrie zu fördern und alle in diesem Bereich tätigen Fachleute und Unternehmen in Südtirol zu unterstützen – es geht um finanzielle Unterstützung, aber auch um die Förderung der Kultur. Durch die Verpflichtung, Geld im Land im Verhältnis zum gewährten Beitrag auszugeben (150 Prozent des Beitrags für Produktionen, 60 Prozent für Kurzfilme) konnten die Begünstigten des Fonds zur Entwicklung des audiovisuellen Sektors in Südtirol beitragen, und zwar in verschiedenen Bereichen wie Filmproduktion und -ausführung, Postproduktion, Casting, Spezialeffekte und Verleih von Kameras, Scheinwerfern und Licht und anderer Ausrüstung.

“Für den neuen Dreijahreszeitraum haben wir beschlossen, spezifische Verbesserungen einzuführen, die der Marktdynamik und den Bedürfnissen der Kreativen Rechnung tragen. Insbesondere wollten wir eine neue Förderlinie für Kurzfilme einrichten, die für die berufliche Entwicklung in der Filmindustrie unerlässlich sind. Die Anpassungen zielen darauf ab, die Nutzung der verfügbaren Mittel zu optimieren, indem die Unterstützungsinstrumente für Unternehmen und Fachleute des Sektors verfeinert werden. Seit 2010 hat der Filmfonds Südtirol zu einem führenden Filmstandort gemacht, der Produktionen sowohl aus dem Inland als auch aus dem DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) anzieht und zu einer Brücke für Koproduktionen zwischen diesen verschiedenen Märkten wird”, sagt Galateo.

Die Förderung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (“fondo perduto”). Um die ordnungsgemäße Durchführung der geförderten Arbeiten zu überprüfen, führt das Land bei mindestens acht Prozent der geförderten Film- und Fernsehproduktionen Stichprobenkontrollen durch.

“Die verpflichtenden Ausgaben in Südtirol, die eine beträchtliche Reinvestition der erhaltenen Zuschüsse erfordern, haben eine unerwartet hohe Auswirkung auf die lokale Wirtschaft erzielt: Sie ging weit über die in den Kriterien geforderten 150 Prozent hinaus; die durchschnittliche Rendite liegt bei 198 Prozent, der Spitzenwert bei 333 Prozent im Jahr 2023. Ausbildungseinrichtungen wie die ZeLIG-Filmschule haben es ermöglicht, die Qualität und das Niveau der Filme und der Mitwirkenden zu steigern”, sagt Galateo.