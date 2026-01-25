Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bericht: Indien könnte Zölle auf EU-Autos deutlich senken
EU-Autobauer haben weniger als 4 Prozent Anteil am indischen Markt

Bericht: Indien könnte Zölle auf EU-Autos deutlich senken

Sonntag, 25. Januar 2026 | 15:34 Uhr
EU-Autobauer haben weniger als 4 Prozent Anteil am indischen Markt
APA/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Indien will einem Medienbericht zufolge Import-Zölle auf Autos aus der Europäischen Union drastisch senken. Im Zuge eines Freihandelsabkommens sollen die Abgaben von bis zu 110 auf 40 Prozent fallen, wie zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Bereits am Dienstag könnten beide Seiten den Abschluss der langwierigen Gespräche für das Abkommen bekanntgeben.

Europäische Autobauer wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW würden davon profitieren. Das indische Handelsministerium und die Europäische Kommission lehnten am Sonntag eine Stellungnahme ab.

Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hat demnach zugestimmt, den Zollsatz für eine begrenzte Anzahl von Autos mit einem Importpreis von mehr als 15.000 Euro sofort zu senken. Dem einen Insider zufolge gilt die Senkung zunächst für eine Quote von rund 200.000 Verbrenner-Fahrzeugen pro Jahr. Im Laufe der Zeit solle der Zollsatz weiter auf zehn Prozent fallen. Elektro-Fahrzeuge seien in den ersten fünf Jahren von den Zollsenkungen ausgenommen. Damit sollen Investitionen indischer Hersteller wie Mahindra & Mahindra und Tata Motors geschützt werden.

Abkommen könnte indische Textilexporte ankurbeln

Indien ist nach den USA und China der drittgrößte Automarkt der Welt, schottet seine heimische Industrie jedoch stark ab. Die derzeitigen Zölle von 70 und 110 Prozent auf importierte Autos wurden in der Vergangenheit wiederholt von Unternehmenschefs kritisiert. Das Abkommen, das in Indien bereits als “Mutter aller Abkommen” bezeichnet wird, könnte auch die indischen Exporte von Textilien und Schmuck ankurbeln. Diese waren zuletzt von US-Zöllen von 50 Prozent getroffen worden.

Von den niedrigeren Importzöllen dürften neben den deutschen Herstellern Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW auch die Konzerne Renault und Stellantis profitieren. Derzeit halten europäische Autobauer einen Anteil von weniger als vier Prozent am indischen Pkw-Markt, der rund 4,4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr umfasst. Dominiert wird der Markt vom japanischen Hersteller Suzuki sowie den heimischen Marken Mahindra und Tata, die zusammen zwei Drittel des Marktes kontrollieren. Angesichts der Erwartung, dass der indische Markt bis 2030 auf sechs Millionen Einheiten pro Jahr wachsen wird, planen einige Unternehmen bereits neue Investitionen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
76
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
47
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
46
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 