Beschäftigte und Arbeitsstätten auf neuem Höchststand

Von: Ivd

Bozen – Im Jahr 2022 gab es in Südtirol 51.596 Arbeitsstätten (Plus 4,2 Prozent gegenüber 2021) und 212.803 Beschäftigte (Plus 4,8 Prozent gegenüber 2021). Beides sind absolute Rekordwerte. Diese und weitere Daten geben einen Überblick über die Geschäftswelt in Südtirol, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweig, Beschäftigtenklasse und Rechtsform auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene. Die Informationen stammen aus dem Statistischen Archiv der Arbeitstätten (ASIA UL).

Die meisten Beschäftigten (96.626) arbeiteten in Handel, Transport und Gastgewerbe (Plus 8,1 Prozent), gefolgt von anderen Dienstleistungen (52.372) und Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie. Mit 283 Beschäftigten fällt der Sektor Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden am kleinsten aus.

Alle weiteren Daten findet ihr auf der Website des ASTAT.