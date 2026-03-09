Bezirk Eisacktal/Wipptal hält Jahresversammlung ab

Von: mk

Vahrn – Vor Kurzem trug der Bezirk Eisacktal/Wipptal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund in der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern seine Jahresversammlung aus. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand „Die Kunst, es leichtzunehmen“.

Für seine diesjährige Jahresversammlung hatte der Bezirksausschuss Eisacktal/Wipptal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund ein besonderes Vortragsthema ausgewählt: „Die Kunst, es leichtzunehmen!“. Josef Weissteiner, der Bezirkspräsident, erklärte: „Es war uns wichtig, das Positive und das Motivierende in den Mittelpunkt zu stellen. Als Funktionäre ist es nämlich auch eine unserer Aufgaben, die Mitglieder zu stärken und mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Als Referentin konnte Lisa Gamper, Psychologin aus dem Ultental, gewonnen werden. Perfekt auf die bäuerlichen Seniorinnen und Senioren abgestimmt und anhand vieler Beispiele aus der Praxis, zeigte sie auf, wie positives Denken gelingen kann. „Eine gute Möglichkeit ist es, sich auf jene Dinge zu fokussieren, die einem Freude machen, und diese bewusst aufzunehmen und zu genießen. Das kann auch etwas ganz Alltägliches und Selbstverständliches sein“, erklärte sie.

Weiters seien Vertrauen und Mut zwei entscheidende Faktoren: „Ihr Senioren seid im Leben schon so weit gekommen und könnt darauf vertrauen, dass es auch jetzt und in Zukunft weitergehen wird. Und habt den Mut, auch mal loszulassen, indem ihr euch zum Beispiel traut, um Hilfe zu fragen, wenn ihr sie braucht, oder einen neuen Weg zu gehen, als den, den ihr kennt“, führte Lisa Gamper zudem aus. Abschließend gab sie den Anwesenden noch den Rat mit, sich einen Kraftplatz zu suchen: „An solchen Orten ist es für Körper und Geist möglich, runterzukommen und neue Kraft zu tanken. Nutzen wir es, dass wir an einem Ort leben, wo es so viele schöne Plätze gibt!“

Rückblick auf rege Tätigkeit

Von einem Ereignis, das für den Bezirk Eisacktal/Wipptal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund selbst ganz besonders erfreulich war, konnte der Bezirkspräsident Josef Weissteiner gleich zu Beginn der Versammlung berichten: „Vor Kurzem wurde in Pfunders eine Gruppe der Vereinigung gegründet, womit unser Bezirk nun 18 Ortsgruppen umfasst und damit der stärkste in der Seniorenvereinigung ist. Wir freuen uns, dass nun auch die Pfunderer ein Teil unserer Gemeinschaft sind.“

Daneben konnte Josef Weissteiner auf eine Reihe weiterer schöner Veranstaltungen zurückblicken, wie dem Seniorenball in Mauls und dem Almfest auf der Kalcheralm, dem Sommerausflug nach Obereggen und dem Herbstausflug ins Villgratental sowie dem Preiswatten in St. Andrä.

Leider gab es im letzten Jahr aber auch zwei Todesfälle zu verzeichnen, an die der Bezirkspräsident erinnerte: „2025 mussten wir uns von zwei bedeutenden Funktionären unseres Bezirks und unserer Vereinigung verabschieden. Leider haben uns unser Ehrenpräsident Hans Messner aus Villnöß sowie unser Bezirks- und Ortsausschussmitglied Seppl Saxl aus Mauls verlassen.“

„Macht weiter so!“

Abschließend ergriffen die anwesenden Ehrengäste das Wort – Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher und ihre beiden Stellvertreter Rita Vantsch Verginer und Hansi Weissteiner, Bauernbund-Bezirksobmann Matthias Braunhofer, Bezirksbäuerin Irmgard Santer Testor und Bauernjugend-Bezirksobmann Simon Oberhauser sowie Christine Ladurner, die Direktorin der Fachschule Salern. Alle dankten den Funktionärinnen und Funktionären für ihren Einsatz das ganze Jahr über und für die gute Zusammenarbeit unter den bäuerlichen Organisationen. „Macht weiter so und geht hin, wenn etwas geboten wird, denn das tut allen gut!“, betonten sie.