Von: mk

Bozen – Am 29. Mai organisieren das Forschungszentrum Fraunhofer Italia und das Versuchszentrum Laimburg gemeinsam einen Vormittag, der der Rolle der Bioökonomie im Übergang zu nachhaltigeren und zirkulären Modellen gewidmet ist.

Wie kann Forschung zur Entwicklung einer nachhaltigeren, effizienteren und zirkulären Wirtschaft beitragen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des „Bioeconomy Day – Von der Forschung zur Anwendung: Projekte und Innovation in der Bioökonomie“, einer Initiative von Fraunhofer Italia, Zentrum für angewandte Forschung, und dem Versuchszentrum Laimburg, die am Freitag, 29. Mai, im NOI Techpark in Bozen stattfindet.

Die Initiative ist Teil der Veranstaltungen im Umfeld des nationalen Bioeconomy Day 2026 , der vom Cluster SPRING gemeinsam mit Assobiotec-Federchimica gefördert wird und der Förderung nachhaltigerer und zirkulärer Wirtschafts- und Produktionsmodelle gewidmet ist.

Der Vormittag bietet Gelegenheit zum Austausch über die Rolle der Bioökonomie als Innovationsfeld, das neue Chancen für Regionen, Unternehmen und Wertschöpfungsketten eröffnen kann. Im Mittelpunkt des Programms stehen angewandte Forschung und konkrete Beispiele im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Als Keynote Speaker nimmt Silvio Matassa, Professor für Umwelt- und Hygienetechnik an der Universität Neapel Federico II, mit einem Vortrag zum Weg „vom Labor zum Markt“ teil. Es folgen Beiträge von Forscherinnen und Forschern von Fraunhofer Italia, dem Versuchszentrum Laimburg und der Freien Universität Bozen mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Region.

Enstanden ist die Initiative ist aus der Zusammenarbeit zweier in Südtirol verankerter wissenschaftlicher Einrichtungen, die aktiv an der Entwicklung von Lösungen zur Unterstützung der Bioökonomie und der Nachhaltigkeit arbeiten. Sie bringt wissenschaftliche Kompetenzen, die Bedürfnisse der Unternehmen und Entwicklungsperspektiven für die Region miteinander in Dialog.

Den Abschluss bildet eine Diskussionsrunde, die dem Austausch zwischen Forschung und Produktionswelt gewidmet ist und Chancen, Herausforderungen sowie mögliche Anwendungen der zirkulären Bioökonomie aufzeigen soll.

Das Anmeldeformular, das Programm sowie alle weiteren Informationen sind unter folgendem Link verfügbar. https://www.laimburg.it/de/events/bio-economy-day

Die Veranstaltung findet am 29. Mai 2026 von 9.00 bis 12.30 Uhr im NOI Techpark in Bozen statt. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos. Der gesamte Vormittag findet in italienischer Sprache statt, mit zwei Beiträgen auf Englisch.