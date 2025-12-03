Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bis zu 628 Airbus-Maschinen müssen überprüft werden
"Qualitätsproblem" bei Bauteilen für A320-Maschinen

Bis zu 628 Airbus-Maschinen müssen überprüft werden

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 01:50 Uhr
\
APA/APA/AFP/PASCAL PAVANI
Von: APA/AFP

Wegen eines “Qualitätsproblems” bei Bauteilen für Airbus-Flugzeuge des Typs A320 müssen weltweit bis zu 628 Maschinen überprüft werden. Dabei handle es sich um die Gesamtzahl der “potenziell betroffenen Flugzeuge”, erklärte Airbus am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dies bedeute jedoch nicht, dass all diese Flugzeuge tatsächlich betroffen seien.

Der europäische Flugzeugbauer hatte am Montag erklärt, dass die Mängel bei einer “begrenzten Anzahl” von Metallverkleidungen eines Zulieferers aufgetreten seien. Die Ursache des Problems sei “identifiziert” und eingedämmt worden, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen.

Flugstreichungen durch Software-Probleme

Unabhängig davon hatten erst am Wochenende Software-Probleme bei Airbus weltweit für eine Reihe von Flugstreichungen gesorgt. Das Unternehmen hatte alle Fluggesellschaften mit Maschinen aus der A320-Familie am Freitag aufgerufen, die betroffenen Flugzeuge bis zu einem Software-Update am Boden zu lassen. Insgesamt waren rund 6000 Flugzeuge betroffen.

Das Software-Problem war durch einen Vorfall vom 30. Oktober bei einem JetBlue-Flug vom mexikanischen Cancún nach Newark nahe New York zutage getreten. Über dem Golf von Mexiko war der A320 ohne ein Zutun der Piloten plötzlich in die Tiefe gestürzt, es folgte ein Notlandung in Florida.

Das Problem könne aber mit einem Software-Update behoben werden, hieß es. Das Rollout des Updates lief dann auch weitgehend problemlos, massive Störungen im Flugbetrieb blieben aus.

